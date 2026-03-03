行動治理前進瑞芳、平溪　侯友宜打造高齡友善示範區

▲高齡化挑戰當前，侯友宜推「不老長智村」結合農村再生。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（3日）率領市府團隊接連前往瑞芳及平溪區召開行動治理座談會。侯友宜表示，偏鄉地區面臨高齡化挑戰，市府整合資源落實「不老長智村」規劃，要讓長輩在地安養、在地終老。

會議首先由區長簡報區政建設成果，瑞芳區以國際觀光城鎮規格推動，除新建三貂嶺人行便橋、修繕猴硐貓橋及活化瑞三整煤廠歷史場域外，也整修美食廣場與九份地區公廁，全面提升國內外旅客的旅遊體驗。在醫療照護方面，瑞芳醫院長照中心預計2028年完工、瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程均持續進行中，市府持續投入資源，全方位優化東北角的生活環境。

針對瑞芳區里長提案，議題涵蓋觀光環境維護、長照送餐通報機制、金瓜石地區活化及深澳港跨海大橋建設等，市長侯友宜指示由權責單位說明最新進度，確保地方需求得到回應。

平溪區則聚焦打造失智友善示範區「不老長智村」，落實尊老價值，並結合地方創生與「金牌農村」成果，促進生活、生產、生態永續。市府亦透過菁桐女路培力展現人文特色，並與企業合作推動青年返鄉。基礎建設方面，已優化第一公墓納骨堂櫃位、改善簡易自來水設施，並闢建3座風景區公廁及平溪三條老街、微笑山線的環境營造。座談會中，平溪區里長們提議改善區內道路鋪面，侯友宜市長現場指示相關單位全力協助，優化在地居民通行與觀光接駁廊道。

侯友宜表示，今天剛好是元宵節，市府晚間將在十分廣場舉辦「2026新北市平溪天燈節」，誠摯邀請各位里長與鄉親朋友們一起來放天燈，為新北祈福、共襄盛舉。關於地方期待的《新北市天燈永續發展自治條例》，侯市長強調，市議會已於2025年7月三讀通過，市府也同步在當月提送行政院核備。未來這套制度正式上路後，將透過法制化管理，在推動平溪觀光的同時，也能保障生態平衡與在地居民的安全。

民政局長林耀長說明，自2019年行動治理以來，瑞芳區里長反映案件共157件，至今已解除列管154件，執行達成率98%；平溪區里長反映案件共54件，至今已全數解除列管，執行達成率100%。市長感謝里長長期為地方奔走，並提醒隨公所預算增加，基層建設應加速發包，市府團隊將持續秉持積極態度，解決市民大小問題。