　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不畏元宵細雨！新北新春就博會人潮爆滿　初媒合率達54.1%

▲新北新春就博會人潮爆滿 初媒合率達54.1%。（圖／新北市勞工局提供）

▲陰雨澆不熄求職熱情，新北新春就博會湧1,629人搶1,500職缺。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局今（3日）於市府大禮堂舉辦「新春就業博覽會」，現場集結54家優質廠商，釋出超過1,500個工作機會。儘管天候陰雨，仍吸引大批求職民眾踴躍到場，穿梭各攤位間尋覓理想職缺，廠商也加派人力積極招募、發送徵才資訊，現場氣氛熱絡。經初步統計，本次活動共1,629人參與，廠商收到1,253份履歷，預計錄用678人，初估媒合率約54.1%，展現年後就業市場回溫動能。

勞工局長陳瑞嘉表示，農曆年後正值企業遞補離職人力、啟動年度招募的關鍵時期，不少企業把握轉職潮積極延攬人才。本次職缺以旅宿餐飲業為最大宗，占比達37%；其次為科技製造業，占約30%。先前受國際經貿環境波動影響，科技製造業徵才節奏一度放緩，近期招募動能已逐步回升，帶動整體就業市場增溫。陳瑞嘉也鼓勵求職者勇於嘗試不同產業，透過累積技能與實務經驗，厚植自身競爭力。

▲新北新春就博會人潮爆滿 初媒合率達54.1%。（圖／新北市勞工局提供）

▲侯友宜送上馬年福袋，祝福大家馬上找到好工作。

適逢元宵佳節，新北市長侯友宜亦親臨現場為求職民眾加油打氣，與廠商及求職者熱情互動，並發送馬年創意福袋「馬祥厚運」，祝福市民「馬力全開、馬上找到好工作」，為活動增添溫馨氣氛。

現場也有跨世代求職的溫馨畫面。來自樹林的黃同學，畢業於動畫與行銷設計科系，事前透過「新北人力網」查詢活動資訊並下載職缺資料，鎖定目標職缺後到場面試，並前往履歷健診專區優化內容，提高錄取機會。另有來自板橋的25歲黃小姐陪同70歲奶奶前來應徵，祖孫倆一同討論職缺、填寫履歷並參加面試，展現新北就博會滿足不同世代就業需求的多元特色，也讓現場就服員深受感動。

就業服務處補充，未能參與今日活動的民眾，也可前往新北各就業服務站台諮詢，享有完善在地就業服務。後續徵才活動將於3月10日在樹林區長壽市民活動中心、3月13日在新莊區公所10樓禮堂、3月18日在淡江大學、3月24日在永和區國父紀念館接力登場，歡迎有求職需求的民眾踴躍參與。詳情可至新北市人力網查詢，或撥打就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人提供服務。

▲新北新春就博會人潮爆滿 初媒合率達54.1%。（圖／新北市勞工局提供）

【更多新聞】

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

►貪小失大！基隆女偷20元水管刷被抓　重罰500倍下場超慘

►新北人妻「深夜騎車上山」自摔亡！夫接惡耗心碎：不知為何去山區

►基隆漁會直銷中心停車場遭竊　2蒙面男撬繳費機偷走6600元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫志浩傳癌末！過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人急出
今晚規模5.0地震「是去年0121餘震」！氣象署：做好防震準
快訊／文化部長李遠跌倒緊急送醫
醫夾出「地表最猛耳屎」　照片超震撼！
謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年
大貨車國道推撞「愛妻業務遭夾殺」！所屬物流公司黑歷史被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

行動治理前進瑞芳、平溪　侯友宜打造高齡友善示範區

不畏元宵細雨！新北新春就博會人潮爆滿　初媒合率達54.1%

新北春紛節3／21開跑　侯友宜邀齊聚聽歌吃美食

五營神馬護航媽祖出巡　六興宮國際文化交流正式啟動

新北地政通智慧客服24H隨時問　分享回饋使用心得抽好禮

東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

7米高「星耀之樹」點亮夜空　中港光雕展3／6閃耀開幕

北港殯儀館新建動土　打造現代化生命園區

「為她喝彩」啟動　雲林婦女友善月正式登場

百年傳承信仰民俗！馬鳴山鎮安宮遶境...吃飯擔凝聚庄頭情感

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

行動治理前進瑞芳、平溪　侯友宜打造高齡友善示範區

不畏元宵細雨！新北新春就博會人潮爆滿　初媒合率達54.1%

新北春紛節3／21開跑　侯友宜邀齊聚聽歌吃美食

五營神馬護航媽祖出巡　六興宮國際文化交流正式啟動

新北地政通智慧客服24H隨時問　分享回饋使用心得抽好禮

東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

7米高「星耀之樹」點亮夜空　中港光雕展3／6閃耀開幕

北港殯儀館新建動土　打造現代化生命園區

「為她喝彩」啟動　雲林婦女友善月正式登場

百年傳承信仰民俗！馬鳴山鎮安宮遶境...吃飯擔凝聚庄頭情感

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

爸媽比小孩還瘋！《好餓的毛毛蟲秀》星光爆棚　劉冠廷、HowHow攜家帶眷搶看

歐美線船運不受戰爭影響、波斯灣線有停擺損失　地中海線可望漲價

《狸想世界》梅莉史翠普難得獻聲　奧斯卡影后也被河狸征服

王毅通話以色列外長！直言反對美以攻伊朗　籲立刻停火

賈永婕憶13年經典賽「穿比基尼」哭癱！　挺《冠軍之路》明起101點燈

台南規模5.0地震「是去年0121餘震」！氣象署：做好防震準備

快訊／文化部長李遠跌倒緊急送醫　左手臂骨折無大礙

花蓮2大伴手禮龍頭曾記、阿美助更生！「更生年貨大街」挺更保

別只吃牡蠣！「7助性食物」情慾炸裂　每天2顆蛋高潮更持久

【心理準備0分】寶寶人生第一站說來就來！爸媽當場嚇到石化XD

地方熱門新聞

金門東碇守備隊士官營區身亡

盧秀燕送4盞小提燈　蔣萬安笑「暗示什麼？」

吃湯圓、猜燈謎南消進社區強化防火觀念

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

翁章梁連趕兩廟默禱15秒　求媽祖讓雨停一下

桃園市政府推動食品業國際化　拓展日本市場

南投燈會至2／28累計已創2.5億商機

《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

桃捷3/10起增開三站自行車進站　便利「鐵馬旅遊」

連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓熱蘭遮市集成最夯歷史穿越場

大埔城迎金馬慶元宵活動3日晚間登場

教室空氣看得見！台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

吳俊緯重返一分局任副分局長　續寫嘉義市一分局治安新篇章

更多熱門

相關新聞

新北金山學童陪伴獨居長輩　劉昌松：跨世代關懷延續

新北金山學童陪伴獨居長輩　劉昌松：跨世代關懷延續

新北市金山區持續推動獨居長輩關懷行動，近日在美田里溫馨展開。金山國小學童走入社區，陪伴長輩繪畫、聊天並貼心按摩，傳遞跨世代溫暖。區長劉昌松與美田里長何文發也到場致贈關懷包，實地關心長輩健康與生活，展現社區持續守望的力量。

從孩子眼中看轉型正義　兩本繪本讓歷史重新發芽

從孩子眼中看轉型正義　兩本繪本讓歷史重新發芽

HYBE女團KATSEYE耍辣！

HYBE女團KATSEYE耍辣！

嘉義市街舞活動促進跨世代交流

嘉義市街舞活動促進跨世代交流

跨世代探索　從白天走到夜晚認識美崙山夜間食客

跨世代探索　從白天走到夜晚認識美崙山夜間食客

關鍵字：

新北就博職缺1500旅餐業科技製造跨世代

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

黑熊被關27年　重獲自由仰望藍天

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面