不畏元宵細雨！新北新春就博會人潮爆滿　初媒合率達54.1%

▲陰雨澆不熄求職熱情，新北新春就博會湧1,629人搶1,500職缺。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局今（3日）於市府大禮堂舉辦「新春就業博覽會」，現場集結54家優質廠商，釋出超過1,500個工作機會。儘管天候陰雨，仍吸引大批求職民眾踴躍到場，穿梭各攤位間尋覓理想職缺，廠商也加派人力積極招募、發送徵才資訊，現場氣氛熱絡。經初步統計，本次活動共1,629人參與，廠商收到1,253份履歷，預計錄用678人，初估媒合率約54.1%，展現年後就業市場回溫動能。

勞工局長陳瑞嘉表示，農曆年後正值企業遞補離職人力、啟動年度招募的關鍵時期，不少企業把握轉職潮積極延攬人才。本次職缺以旅宿餐飲業為最大宗，占比達37%；其次為科技製造業，占約30%。先前受國際經貿環境波動影響，科技製造業徵才節奏一度放緩，近期招募動能已逐步回升，帶動整體就業市場增溫。陳瑞嘉也鼓勵求職者勇於嘗試不同產業，透過累積技能與實務經驗，厚植自身競爭力。

▲侯友宜送上馬年福袋，祝福大家馬上找到好工作。

適逢元宵佳節，新北市長侯友宜亦親臨現場為求職民眾加油打氣，與廠商及求職者熱情互動，並發送馬年創意福袋「馬祥厚運」，祝福市民「馬力全開、馬上找到好工作」，為活動增添溫馨氣氛。

現場也有跨世代求職的溫馨畫面。來自樹林的黃同學，畢業於動畫與行銷設計科系，事前透過「新北人力網」查詢活動資訊並下載職缺資料，鎖定目標職缺後到場面試，並前往履歷健診專區優化內容，提高錄取機會。另有來自板橋的25歲黃小姐陪同70歲奶奶前來應徵，祖孫倆一同討論職缺、填寫履歷並參加面試，展現新北就博會滿足不同世代就業需求的多元特色，也讓現場就服員深受感動。

就業服務處補充，未能參與今日活動的民眾，也可前往新北各就業服務站台諮詢，享有完善在地就業服務。後續徵才活動將於3月10日在樹林區長壽市民活動中心、3月13日在新莊區公所10樓禮堂、3月18日在淡江大學、3月24日在永和區國父紀念館接力登場，歡迎有求職需求的民眾踴躍參與。詳情可至新北市人力網查詢，或撥打就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人提供服務。