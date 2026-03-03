貴州男出軌已婚正妹同事！事後一驗「雙雙染愛滋」

▲貴州一名男子出軌已婚女同事，感染HIV還跟對方無套性行為，結果女同事也被感染。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

大陸貴州省愛滋病性病防治協會近日公布一則愛滋病警示案例，提醒民眾重視安全性行為。年近30歲的工廠班組長阿龍（化名）與已婚女同事小悅（化名）發展婚外關係，期間多次發生無套性行為。數月後雙方相繼確診感染HIV，事件引發關注。

婚外情無套性行為 女同事遭感染HIV

綜合陸媒報導，阿龍在工廠新進員工中認識小悅，對方已婚並育有一名就讀小學的孩子，丈夫長期在外工作。2人多次聚餐與外出後逐漸熟識，並在一次約會後發生性行為。其後數月內雙方多次發生關係，期間曾有多次並未使用安全措施。

幾個月後，阿龍出現頭痛、流鼻水、低燒與腹瀉等症狀，就醫檢查後確診感染HIV，卻對小悅隱瞞病情，且還在小悅生理期時無套發生性行為。而不久後工廠安排體檢，小悅的檢測結果，同樣也呈現HIV陽性。

▲貴州一名男子出軌已婚女同事，感染HIV還跟對方無套性行為，結果女同事也被感染。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



預防重點「建立正確性安全意識」

針對此案例，貴州省愛滋病性病防治協會提醒，預防愛滋病須掌握幾項重點。應建立正確性安全意識，全程正確使用保險套，避免體液交換所帶來的感染風險。

其次是避免多重性伴行為。目前中國愛滋病主要傳播途徑為性接觸，性伴侶數量越多，感染風險相對提高。若發生高風險行為，應在72小時內盡快服用抗病毒藥物進行暴露後預防，且越早使用效果越佳。

懷疑遭感染 應立即檢測

此外，貴州省愛滋病性病防治協會表示，若曾有婚外性行為，或懷疑配偶存在婚外性行為者，即使沒有出現症狀，也應及早前往正規醫院或相關機構接受檢測。協會強調，愛滋病並非不可控制，關鍵在於預防與及早發現，一次僥倖可能帶來終身影響，保護自己也是對他人負責。