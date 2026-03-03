新北春紛節3／21開跑　侯友宜邀齊聚聽歌吃美食

▲「2026新北春紛節」將於3月21日、22日在新北大都會公園熱鬧登場。（圖／新北市新聞局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

「2026新北春紛節」3月21日、22日將在新北大都會公園熱鬧登場。新北市長侯友宜表示，市府特別規劃大小朋友都能參與的戶外派對，邀請大家來熊猴森樂園品嘗美食、聆聽音樂，與家人朋友共享春日美好時光。

侯友宜指出，今年卡司陣容堅強，邀請主演電影《海角七號》的歌手范逸臣以及告五人等重磅陣容演出，更有許多獨立樂團輪番獻唱。活動主視覺也邀請知名插畫藝術家卡肉老ㄙ操刀，以人氣IP「波波冰狗室」角色打造繽紛春日意象，陪伴親子共度歡樂派對時光。

侯友宜提到，新北大都會公園的旅遊人次居全台之冠，為民眾休閒娛樂的第一選擇。除了是今年燈會的舉辦地點以外，更是作為迎接春天的好地方，歡迎大家相約3月21、22日來春紛節體驗各項活動，一起來新北感受幸福的春天。

高灘處補充，春紛節分別策劃「春紛好聲音」、「春紛好Chill」和「春紛好自得」三大主題區，以「集體記憶」為語言，透過三大舞台交織出跨時代的共感時刻。今年也推出「春紛好手氣」抽獎活動，活動期間每日前1,000名完成任務者，即可獲得豐富的任務獎勵。更多資訊可至高灘處官網、活動專網查詢。