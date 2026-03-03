嘉義興安派出所新任所長李治民履新　強化治安交通工作

▲▼ 嘉義市政府警察局第二分局興安派出所卸、新任所長布達典禮 。（圖／嘉義市警局第二分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局於今（115）年3月3日上午10時，假興安派出所舉行新任所長布達典禮。典禮由分局長林思妙親自主持，在興安警友站、義警、民防、志工團隊及轄內頂寮、安寮、安業、興安、興村、興仁等六里里長與地方各界代表約25人的見證下，新任所長李治民正式履新，場面簡單而隆重。

本次新任興安派出所所長李治民為嘉義子弟，基層出身的他畢業於警察專科學校第9期，隨後憑藉優異表現考入中央警察大學第74期二技部進修。李所長外勤經驗極為豐富，職涯橫跨臺北市、臺中市及嘉義縣等地，並曾擔任嘉義縣中埔分局派出所所長，於113年調任嘉義市警察局第一分局服務。因其對警政工作充滿熱忱、處事沉穩且歷練完整，此次經由拔擢派任第二分局興安派出所，期許能為地方治安注入新氣象。

分局長林思妙在致詞中表示，警察工作多元且具挑戰性，特別期勉李所長到任後應發揮「社區警政」的精神，立即拜會轄區議員、里長、學校及地方耆老，深耕鄰里關係並強化通報聯繫機制，以達成地方和諧。此外，分局長也交付三大工作重點：

第一，治安維護面：持續強化「打詐、阻詐、識詐及防竊」工作。林分局長特別強調，應落實「防詐小尖兵」工作，讓犯罪預防意識從小扎根。

第二，交通安全面：採取執法與宣導併重策略，嚴格落實行人安全及路口違規執法，致力建構安全無虞的交通環境。

第三，永續服務面：配合市府政策，透過治安、交通、服務三管齊下，守護市民身家財產。

嘉義市作為人文薈萃的諸羅古城，正朝向「新永續、樂齡、世代宜居」的幸福城市邁進。林分局長最後勉勵全體同仁，在李所長的領導下，興安派出所定能以專業與效率守護市民安全，讓居民生活更安心。