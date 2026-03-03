　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義燈會點亮矯正藝術　新竹監獄花燈作品感動人

▲▼ 新竹監獄蟬聯「燈王」17連霸，點亮收容人更生蛻變之路 。（圖／法務部矯正署提供）

▲▼ 新竹監獄蟬聯「燈王」17連霸，點亮收容人更生蛻變之路 。（圖／法務部矯正署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026臺灣燈會在嘉義閃耀登場！法務部矯正署今（3）日於元宵佳節，假嘉義長榮文苑酒店舉行「矯正機關花燈製作成果發表會」。在眾多競爭作品中，新竹監獄以作品「童話」脫穎而出，成功為矯正機關奪下全國花燈競賽機關團體組「燈王」殊榮，達成驚人的 17 年連霸紀錄。法務部鄭部長、嘉義縣翁章梁縣長及檢察首長共同出席啟動儀式，見證鐵窗內綻放的藝術光芒。

▲▼ 新竹監獄蟬聯「燈王」17連霸，點亮收容人更生蛻變之路 。（圖／法務部矯正署提供）

法務部近年積極推動柔性司法保護政策，將傳統工藝融入矯正教化。今年矯正機關共推出 77 件「鐵窗牌」花燈參賽，最終計有 41 件獲獎，除燈王外，尚包括特優 5 座、優等 8 座、甲等 9 座及佳作 18 座。

▲▼ 新竹監獄蟬聯「燈王」17連霸，點亮收容人更生蛻變之路 。（圖／法務部矯正署提供）

本次燈王作品「童話」由新竹監獄收容人集體創作，以經典故事中的糖果屋為藍本，運用精湛的骨架焊接與布料裱敷技法，打造出純真夢幻的造型。作品傳達「童心不滅，夢想長明」的理念，隱喻收容人即便身處逆境，心中仍保有對美好的嚮往，並具備改過自新的決心。

▲▼ 新竹監獄蟬聯「燈王」17連霸，點亮收容人更生蛻變之路 。（圖／法務部矯正署提供）

法務部鄭部長於會中表示，精美的花燈背後，凝聚了矯正人員的耐心輔導與收容人的反省體悟。在數個月的製作過程中，收容人從零開始學習職藝技能，磨練心性，將過去錯誤的念頭轉化為指尖的藝術。鄭部長感性指出，當社會大眾在燈會中看見這些精緻作品時，亦能給予收容人更多理解與接納，讓他們在復歸社會的路上不再孤單。

▲▼ 新竹監獄蟬聯「燈王」17連霸，點亮收容人更生蛻變之路 。（圖／法務部矯正署提供）

「2026臺灣燈會」展期自 3 月 3 日起至 3 月 15 日止，矯正署熱烈邀請全國民眾前往「嘉義縣府展區－花燈競賽區」，近距離欣賞這些匯集心血與希望的藝術傑作，共同為這群努力蛻變的更生人加油打氣，讓善的循環在光影間綿延不息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫志浩傳癌末！過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人急出
今晚規模5.0地震「是去年0121餘震」！氣象署：做好防震準
快訊／文化部長李遠跌倒緊急送醫
醫夾出「地表最猛耳屎」　照片超震撼！
謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年
大貨車國道推撞「愛妻業務遭夾殺」！所屬物流公司黑歷史被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義燈會點亮矯正藝術　新竹監獄花燈作品感動人

大貨車國道推撞「愛妻業務遭夾殺」！所屬物流公司黑歷史被挖出

比手掌大小遊戲變性侵！高雄女傳訊「ㄏㄧㄏㄧ」判決大逆轉

台中客運煞不住！無辜休旅車慘遭「夾擊」　2人送醫

台中建國市場氣爆「電梯炸壞、天花板崩塌」　16店鋪明天停業

可憐小杜告犬淒厲哀號！飼主虐打後「離奇消失」　網友集資懸賞

醉男闖立院中興大樓地下室咆哮辱警　當場遭壓制保護管束

創舉！肉身邯鄲拿手機自拍　記錄勇敢承受砲火洗禮畫面

二審逆轉！馬匹咬傷幼童右耳　清境農場、委外業者判賠71萬

凱基金子公司副理勾結詐團！淪車手私登同事電腦　吞3.1億追不回

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

嘉義燈會點亮矯正藝術　新竹監獄花燈作品感動人

大貨車國道推撞「愛妻業務遭夾殺」！所屬物流公司黑歷史被挖出

比手掌大小遊戲變性侵！高雄女傳訊「ㄏㄧㄏㄧ」判決大逆轉

台中客運煞不住！無辜休旅車慘遭「夾擊」　2人送醫

台中建國市場氣爆「電梯炸壞、天花板崩塌」　16店鋪明天停業

可憐小杜告犬淒厲哀號！飼主虐打後「離奇消失」　網友集資懸賞

醉男闖立院中興大樓地下室咆哮辱警　當場遭壓制保護管束

創舉！肉身邯鄲拿手機自拍　記錄勇敢承受砲火洗禮畫面

二審逆轉！馬匹咬傷幼童右耳　清境農場、委外業者判賠71萬

凱基金子公司副理勾結詐團！淪車手私登同事電腦　吞3.1億追不回

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

爸媽比小孩還瘋！《好餓的毛毛蟲秀》星光爆棚　劉冠廷、HowHow攜家帶眷搶看

歐美線船運不受戰爭影響、波斯灣線有停擺損失　地中海線可望漲價

《狸想世界》梅莉史翠普難得獻聲　奧斯卡影后也被河狸征服

王毅通話以色列外長！直言反對美以攻伊朗　籲立刻停火

賈永婕憶13年經典賽「穿比基尼」哭癱！　挺《冠軍之路》明起101點燈

台南規模5.0地震「是去年0121餘震」！氣象署：做好防震準備

快訊／文化部長李遠跌倒緊急送醫　左手臂骨折無大礙

花蓮2大伴手禮龍頭曾記、阿美助更生！「更生年貨大街」挺更保

別只吃牡蠣！「7助性食物」情慾炸裂　每天2顆蛋高潮更持久

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤

社會熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

網紅造謠幼兒園長性侵　判賠20萬+下架61則貼文

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

快訊／台中建國市場氣爆　現場慘況曝...3人送醫

即／新北男社區8樓墜落　妻淚眼陪同送醫亡

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

醫美教父的小三被搶走！　突襲怒見王定宇遺留物

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

更多熱門

相關新聞

台灣燈會今開幕　嘉義地檢署宣導反詐騙反賄選

台灣燈會今開幕　嘉義地檢署宣導反詐騙反賄選

年度宗教與觀光盛事「臺灣燈會」於今（3）日在嘉義盛大開幕，萬盞華燈交織成璀璨美景，象徵著希望與祈福。儘管開幕當日天公不作美，雨勢帶來些許濕冷，仍擋不住全台民眾前來賞燈的熱情。為守護民眾財產安全並維護清廉選風，嘉義地方檢察署特別配合開幕典禮，於展區內設立法律宣導攤位，由檢察署人員走入群眾，透過趣味互動與民同樂，將「反詐騙」與「反賄選」的正義火種，傳遞至每位遊客心中。

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

染毒入獄7年　更生人阿慶成功創業「會客餐」

染毒入獄7年　更生人阿慶成功創業「會客餐」

更生人製作蛋黃酥　與清寒孤老分享幸福

更生人製作蛋黃酥　與清寒孤老分享幸福

關鍵字：

矯正花燈新竹監獄燈王臺灣燈會更生

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

黑熊被關27年　重獲自由仰望藍天

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面