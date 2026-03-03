嘉義燈會點亮矯正藝術　新竹監獄花燈作品感動人

▲▼ 新竹監獄蟬聯「燈王」17連霸，點亮收容人更生蛻變之路 。（圖／法務部矯正署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026臺灣燈會在嘉義閃耀登場！法務部矯正署今（3）日於元宵佳節，假嘉義長榮文苑酒店舉行「矯正機關花燈製作成果發表會」。在眾多競爭作品中，新竹監獄以作品「童話」脫穎而出，成功為矯正機關奪下全國花燈競賽機關團體組「燈王」殊榮，達成驚人的 17 年連霸紀錄。法務部鄭部長、嘉義縣翁章梁縣長及檢察首長共同出席啟動儀式，見證鐵窗內綻放的藝術光芒。

法務部近年積極推動柔性司法保護政策，將傳統工藝融入矯正教化。今年矯正機關共推出 77 件「鐵窗牌」花燈參賽，最終計有 41 件獲獎，除燈王外，尚包括特優 5 座、優等 8 座、甲等 9 座及佳作 18 座。

本次燈王作品「童話」由新竹監獄收容人集體創作，以經典故事中的糖果屋為藍本，運用精湛的骨架焊接與布料裱敷技法，打造出純真夢幻的造型。作品傳達「童心不滅，夢想長明」的理念，隱喻收容人即便身處逆境，心中仍保有對美好的嚮往，並具備改過自新的決心。

法務部鄭部長於會中表示，精美的花燈背後，凝聚了矯正人員的耐心輔導與收容人的反省體悟。在數個月的製作過程中，收容人從零開始學習職藝技能，磨練心性，將過去錯誤的念頭轉化為指尖的藝術。鄭部長感性指出，當社會大眾在燈會中看見這些精緻作品時，亦能給予收容人更多理解與接納，讓他們在復歸社會的路上不再孤單。

「2026臺灣燈會」展期自 3 月 3 日起至 3 月 15 日止，矯正署熱烈邀請全國民眾前往「嘉義縣府展區－花燈競賽區」，近距離欣賞這些匯集心血與希望的藝術傑作，共同為這群努力蛻變的更生人加油打氣，讓善的循環在光影間綿延不息。