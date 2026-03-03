新北地政通智慧客服24H隨時問　分享回饋使用心得抽好禮

▲打開新北市地政局官網，點擊右下角頭像即可使用新北地政通。（圖／新北市地政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市地政局推出「新北地政通」心得回饋推廣活動，邀請民眾實際體驗24小時不打烊的AI智慧客服服務，並分享使用心得與建議。透過回饋機制，讓系統更聰明、更貼近使用者需求；只要完成心得填寫，就有機會把閃充行動電源等實用好禮帶回家。

地政局表示，「新北地政通」結合生成式AI與RAG（檢索增強生成）技術建置智慧客服系統，整合各項地政業務資訊及常見問答，提供全天候地政諮詢服務。民眾可透過文字輸入提問，亦支援國語、台語及英語語音輸入。自2024年9月啟用至今，已累計回答逾5萬則問題，整體滿意度達4.8顆星，深獲使用者肯定。

▲使用新北地政通並回饋心得，就有機會把實用好禮帶回家。

為持續優化系統，即日起至3月27日止辦理心得回饋推廣活動。民眾只要使用「新北地政通」並填寫回饋心得，即可獲得抽獎資格。獎項包括「自帶雙線磁吸無線閃充行動電源」、「陶瓷泡麵碗」及「極簡風保溫餐袋」等實用生活好禮，鼓勵民眾踴躍參與。

地政局指出，致力突破公務機關服務時間與語言限制，打造更便捷、貼心的數位地政服務環境。此次活動除提升民眾對「新北地政通」的認識與使用率外，也將透過彙整使用者實際回饋與建議，作為後續系統優化與功能精進的重要依據，持續提升智慧地政服務品質。民眾若有地政相關疑問，只要打開手機或電腦，即可隨時上線提問，免出門、免排隊，24小時即問即答。