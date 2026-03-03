7米高「星耀之樹」點亮夜空　中港光雕展3／6閃耀開幕

▲7米高「星耀之樹」閃耀新莊夜空。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新莊年度重要盛事「中港大排光雕展」即將登場！新北市水利局自6日起，將在中港河廊展開為期24天的絢麗燈光展演。今年以「星耀中港 夢幻星河」為主題，運用浪漫夢幻的炫彩LED燈，搭配四大主題燈區，營造如夢似幻的夜間光景，來迎接白色情人節的到來。開幕當晚特別安排火舞團演出，邀請市民朋友一同走進閃耀的夢幻星河。

水利局長宋德仁表示，光雕展結合多元光影與浪漫燈飾設計，營造一條屬於中港大排的夢幻星河，讓民眾在流動星光中漫步河廊，感受城市夜景之美。全場共規劃四個主題區域，分別為「光之啟程」、「星願冰原」、「夢行星河道」與「星語花境」，以璀燦繽紛燈飾結合光雕投影，沿著蜿蜒河廊展開，並串聯自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，形塑連續而豐富的星河廊道，喚起民眾的美好記憶。

▲現場還有3米高雪白北極熊現身，搭配可愛俏皮的企鵝群，營造極地奇幻氛圍。

宋德仁補充，今年最吸睛的亮點是位於自信橋下的「星耀之樹」燈光裝置，7米高的立體發光樹裝飾中港河廊，彷彿被帶入一場由光芒與星河編織的浪漫夢境。現場還有3米高雪白北極熊現身，搭配可愛俏皮的企鵝群，營造極地奇幻氛圍；橋下及樓梯扶手欄杆還布置璀璨浪漫燈飾，超過三百萬盞LED燈相互輝映，交織點亮整個中港河廊。

水利局表示，在3月14日白色情人節當晚，還準備了溫馨好玩的加碼闖關活動，只要現場報名且闖關成功後，即可獲得限量「情侶拼圖鑰匙圈」專屬紀念品1份，趕緊攜家人、朋友或情人一同共襄盛舉。更多「2026中港光雕展」相關訊息，請上臉書粉絲專頁「新北水漾」查詢。

【光雕展資訊】

1、展期：3月6日起至3月29日止（點燈時間：每晚6點至10點）。

2、地點：新莊中港大排。

3、交通資訊：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘。

4、白色情人節加碼闖關活動：3月14日當晚6點於新莊區中港廣場，闖關成功後即可獲得限量「情侶拼圖鑰匙圈」專屬紀念品1份。