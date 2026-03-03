五營神馬護航媽祖出巡　六興宮國際文化交流正式啟動

▲▼ 跨越山海、媽祖慈航！嘉義溪北六興宮「興馬必達」國際文化交流正式啟航 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今（3）日適逢元宵佳節，嘉義縣新港鄉溪北六興宮熱鬧非凡。在嘉義縣長翁章梁、六興宮主任委員江筱芃及多位地方仕紳的共同見證下，正式宣告「正黑面三媽」2026年赴馬來西亞宗教文化交流活動「六正方圓‧囍‧興馬必達」正式展開。今日上午10時30分舉行隆重的起駕典禮，隨後展開溪北村繞境，為即將到來的南向交流預熱。



典禮現場，嘉義縣長翁章梁親自主持祭儀，並與主委江筱芃一同搖響神鈴，象徵號令下達。最受矚目的是現場整齊排列的「五營神馬」，包含紅、黃、青、白、黑五色紙馬，象徵動員神兵神將護衛媽祖出巡。隨後進行的焚化神馬儀式，代表媽祖的「靈力運輸」已整備就緒，準備跨越國境，將慈悲與福澤帶往南洋。



六興宮主委江筱芃表示，本次交流主題「六正方圓」具有深刻哲理。「六正」取自正心、正念、正行、正見、正語、正業，是做人的根本；而「方圓」則寓意處事剛直不阿卻又不失通達圓融。江主委強調，媽祖信仰不只是安定人心的力量，更是跨文化對話的橋樑。此次丙午年（2026）的遠行，正是落實「嚴以律己、寬以待人」的具體實踐。



根據規劃，六興宮「正黑面三媽」將於**國曆3月24日至3月28日（農曆2月初6至2月10日）**正式啟程前往馬來西亞。這五天四夜的行程將走訪吉隆坡天后宮、霹靂安順孝龍宮、馬六甲海峽清真寺及聖保羅教堂等地，與當地信眾分享信仰故事。

這場宗教盛事不僅是溪北六興宮邁向國際的重要里程碑，更象徵台馬兩地宗教情誼的深度連結。六興宮誠摯邀請全國信眾共同關注這趟慈航之旅，願心之所向，皆如所願。