認了對謝衣鳯「袂爽」！　謝典霖：父親決定不參與彰化縣長這局

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對姐姐謝衣鳯「袂爽」　謝典霖：父親決定不參與彰化縣長這一局

▲彰化縣議長謝典林。（圖／翻攝《飛碟晚餐》YT)

▲彰化縣議長謝典霖。（圖／翻攝《飛碟晚餐》YT)

記者鄭佩玟／台北報導

2026縣市長選舉將在年底舉行，國民黨彰化縣長人選未定，國民黨立委謝衣鳯已表態參選，卻傳出被掌握選舉資源的謝家長輩要求退選，胞弟、彰化縣議長謝典霖今（3日）晚間指出，自己只是家族的代表，如果沒有家族資源以及長輩從政的累積，就是一個路人，只要父親決定投入縣長選戰，他們一定配合，「但父親已經決定不參與。」

針對眾所關切的國民黨彰化縣長提名人選，謝典霖晚間接受「飛碟晚餐」主持人王淺秋的訪問時坦言，開箱被稱為「白宮」的豪宅，就是自己為了準備選縣長，而開箱是為了避免選舉時再被攻擊，沒想到姊姊謝衣鳯卻突然在沒有長輩站出來下逕自宣布參選縣長。

謝典霖還說，其實早在2018年縣長選舉，當時的主席吳敦義就打算徵召他的母親鄭汝芬參選，而他是第二順位，但因年輕愛玩沒有接受，後來才提名現任縣長王惠美。謝典霖透露，父親已經表明，謝家不會參選年底彰化縣長，目前也沒有特定支持人選，不論黨部最後經由初選或協調產生人選，謝家都會全力支持。

謝典霖也認了與姐姐謝衣鳯素來不合，緣起是因為管教小孩而出現摩擦。他說，自己跟小孩的相處比較像朋友，而不是父親，因為謝衣鳳罵了他的小兒子，讓他真的很「袂爽」。

傳出有意推動民進黨籍前彰化市長邱建富，以無黨籍「非綠大聯盟」身分挑戰民進黨立委陳素月，並委託民眾黨前立委蔡壁如向柯文哲提案？謝典霖承認，國民黨現有的洪榮章及柯呈枋如果無法贏過民進黨推出的新系立委陳素月，因此才建議國民黨中央與爭取民進黨彰化縣長提名失利的彰化市前市長邱建富合作，以「無黨籍」對上陳素月。他表示，倡議籌組「非綠大聯盟」確有難度，但這只是戰略考量，總之如果藍白合，不管是提名洪榮章或柯呈枋，都不會擔心今年的彰化縣長選舉會輸。

萬眾矚目的宗教盛事時程出爐！大甲鎮瀾宮今（3）日元宵節擲筊敲定，將於4月17日深夜起駕沿山線18日進駐彰化南瑤宮。而白沙屯媽祖預計 4月 20日回宮安座；警方推測，白沙屯媽祖回程極可能化身「急行軍」橫跨海線，並於 18 日晚間現身彰化鹿港、伸港一帶。兩大天后極可能在彰化縣驚喜「會師」，這場山海齊聚的盛況，已讓全台信眾引頸期盼。

關鍵字：

國民黨謝典霖謝衣鳯彰化2026

