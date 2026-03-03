受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝　8888斤米糕桃呷平安

▲受天宮辦理團拜獻禮揭米糕桃祝壽活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以「上元米糕桃」聞名的松柏嶺受天宮，今日元宵節延續「擔桃」傳統，邀請到300位信眾志工一起以扁擔扛米糕桃、徒步到受天宮祝壽；縣長許淑華也到場參與8888斤米糕桃的揭桃儀式及全體團拜與獻禮儀式，祈求天官大帝庇佑南投四時無災，縣民平安順遂。

2026年受天宮元宵系列活動「天官賜福日．米糕慶元宵」米糕桃慶典儀式暨踩街活動，今日下午在氣球人偶、舞獅隊與康、趙元帥神像帶領下，從第一停車場行走至廟埕，進入松山街後沿途與民眾互動，隨機發放限量紀念小物，擔桃結束後則在廟埕進行揭桃儀式及全體團拜與獻禮；受天宮主委陳登岳偕許淑華、縣府民政處長林琦瑜，縣議員蔡宗智、林儒暘、張秀枝、吳棋楠，名間鄉長陳翰立、南投市長張嘉哲，名間鄉代表會主席吳金樹及鄉代表、村長等多人一起持香祝禱，並分送米糕桃給現場信眾吃平安。

陳登岳表示，今年以「天官賜福日．米糕慶元宵」為主題，在元宵節當日向上元天官大帝許願平安，並為三月初三玄天上帝聖誕暖壽，更辦理延續30年的「擔桃」儀式，感謝各界及信眾們共襄盛舉，今年同樣以象徵發財的8888斤甜米糕塑成主桃，晚間則舉辦「躍馬迎福」元宵晚會，邀請高人氣歌手黃文星與張文綺及紫羅蘭樂團帶來精彩的演出，並安排摸彩，讓鄉親在熱鬧的氛圍中感受到節慶的幸福感。

許淑華表示，一年一度的元宵米糕桃食平安是受天宮特有的傳統儀式，更是信眾們所期待的活動，她肯定廟方能結合傳統文化與地方特色，讓民眾都能藉此感受到信仰的力量，也感謝玄天上帝保佑平安順利，新年度祈求天官賜福，繼續庇佑合境平安，希望珍貴的傳統宗教文化能延續下去。