比手掌大小遊戲變性侵！高雄女傳訊「ㄏㄧㄏㄧ」判決大逆轉

▲合議庭並調閱監視器畫面，發現女方離開時在電梯內神情平穩，曾對鏡子整理頭髮。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名兼職攝影師阿偉，去年6月邀女性友人小玲（皆化名）到租屋處協助掃描照片，事後遭指控趁兩人獨處時強行擁抱、親吻並撫摸胸部，甚至有其他逾矩侵犯行為。一審被判有罪，不過案件上訴後，高雄高分院審理認為證據尚不足以排除合理懷疑，撤銷原判決，改判無罪。

女方指控遭違反意願觸碰

依檢方起訴內容，阿偉於113年6月19日下午邀阿玲到高雄租屋處處理照片檔案。阿玲指稱，作業過程中遭對方無視拒絕而強行親密接觸，包括擁抱、強吻與撫摸胸部，並有其他侵犯動作。她表示曾表達不要並試圖抗拒，最終才得以離開。

男方否認侵犯 承認曾有擁抱親吻

阿偉則否認侵犯行為，辯稱當時氣氛融洽，是阿玲主動靠近，兩人一度玩起「比手掌大小」的遊戲互動，並無違反對方意願。他承認曾有擁抱、親吻，但強調並非強迫。針對事後在社群平台提及兩人「十指緊扣」，以及阿玲傳訊希望不要再發生類似情況時回覆「不會了」，阿偉主張那只是回應對方想法，並不代表承認犯罪。

室友進房、友人視訊 現場未見異狀

二審調查發現，案發期間阿偉室友曾進入房間打招呼，之後阿偉也與友人視訊通話，並曾將鏡頭轉向阿玲。證人表示，當時未察覺異常情況，阿玲也未出現求救或情緒激動反應。此外，電腦檔案儲存紀錄顯示，兩人當天下午持續作業至近4時。法院認為，若真發生侵犯行為，阿玲仍長時間留在現場的情況，值得審酌。

電梯畫面與對話紀錄成關鍵

合議庭並調閱監視器畫面，發現阿玲離開時在電梯內神情平穩，曾對鏡整理頭髮。離開後雙方仍互傳訊息，包括「我已經在捷運站吹冷氣了ㄏㄧㄏㄧ」、「太熱了哈哈哈」等輕鬆語句，之後一段時間亦持續分享生活瑣事。

法院指出，性侵害案件確有隱密性，被害人事後反應可能因人而異，不能僅憑是否出現明顯創傷判斷。然而，若缺乏其他客觀補強證據，僅憑單方指述仍不足以定罪。



強調無罪推定 撤銷原判決



高分院表示，刑事案件須達到排除合理懷疑的程度，方可認定犯罪。綜合雙方通訊內容、證人證述與案發後情形，尚無法確信相關親密接觸違反阿玲意願。在「無罪推定」及「罪疑唯輕」原則下，撤銷一審有罪判決，改判阿偉無罪。