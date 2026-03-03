大貨車國道推撞「愛妻業務遭夾殺」！所屬物流公司黑歷史被挖出

▲國道一號南向死亡車禍，肇事駕駛所屬的貨運公司黑歷史被挖出。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者柯振中／綜合報導

國道一號南向路竹路段3日上午7點多發生死亡車禍，44歲郭姓男子遭後方駕駛貨櫃車的48歲陳姓男子撞上，導致推撞前方大貨車、整輛車被死死夾在中間，人也因此傷重不治。事後經過，後方貨櫃車所屬的物流公司黑歷史滿滿，Google地標上充滿大量負評，許多用路人也氣得痛罵「惡意逼車」。

疑未注意車前狀況 貨櫃車未煞車猛撞

根據調查，陳姓貨櫃車駕駛3日上午7點多行經該路段時，疑似因未注意前車動態，在毫無剎車的狀況向前猛撞，導致郭男駕駛的自小客車向前推撞，撞上了前方的大貨車。

車體嚴重變形 駕駛救出時已無生命跡象

郭男所駕駛的小客車被夾在大貨車中間，整輛車嚴重扭曲變形、零件散落一地，可見撞擊力道相當大。救護人員獲報到場救援，先是破壞車輛，花費約一小時左右，才成功將郭男救出，不過人已失去呼吸心跳，後續經過送醫搶救，郭仍因全身多處骨折、內出血等傷勢搶救不治。

涉事物流公司負評眾多 用路人怒控逼車

事件發生後引起大量討論，不少用路人看見陳姓駕駛所屬的物流公司，紛紛留言譴責「我也曾被XXXX逼車過」、「自殺敢死隊」、「看到XXXX就覺得很猛，只想閃遠遠的」、「我以為只有我被XXXX逼車過」、「看到XXXX，感覺不意外」、「這間物流公司臭名昭著啊！」

此外，實際上該公司的Google地標查詢，可以看見大量負評，許多評價包含惡意逼車、按喇叭及閃大燈，整體評價僅有1.5顆星。

死者為傳產業務員 每日往返台南高雄通勤

根據《三立新聞網》報導，遭撞身亡的郭男是一名傳產業務員，平時每天要從台南住家開車至高雄路竹上班，怎料如今遭遇憾事，讓愛妻悲慟不已。至於詳細案發原因為何，仍待警方後續釐清。

