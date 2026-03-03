兩大天后驚喜會師？大甲媽、白沙屯媽預估4/18抵彰化「山海會」　

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

萬眾矚目的宗教盛事時程出爐！大甲鎮瀾宮今（3）日元宵節擲筊敲定，將於4月17日深夜起駕沿山線18日進駐彰化南瑤宮。而白沙屯媽祖預計 4月 20日回宮安座；警方推測，白沙屯媽祖回程極可能化身「急行軍」橫跨海線，並於 18 日晚間現身彰化鹿港、伸港一帶。兩大天后極可能在彰化縣驚喜「會師」，這場山海齊聚的盛況，已讓全台信眾引頸期盼。

大甲媽祖今年定於 4 月 17 日深夜起駕，展開九天八夜之旅。依據廟方公布的時程，鑾轎會在4月18日傍晚進入彰化市駐駕南瑤宮，這也是大甲媽去程的第一個重要駐駕點。

▲大甲媽祖將於4月17日起轎。（資料圖／縣府提供）

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖預計4月12日子時起駕南下北港。彰化警方分析，今年去程時間較寬裕，媽祖鑾轎極大機率會「選路」走山線，也就是沿台1線中山路南下，於13、14日兩天縱貫彰化縣境，途經彰化市、花壇、大村及員林，並在14日晚間於彰化南端落腳。然而，回程考量到4月20日必須準時回宮安座，回鑾之路將轉為緊湊的「海線急行軍」。警方預測，媽祖將沿台17線一路疾行，預計18日就會衝回彰化北端。

這意味著在4月18日當天，大甲媽在「山線」南瑤宮駐駕，白沙屯媽則在「海線」台17線疾行，兩大天后空間距離僅隔約10餘公里。這場「山海齊聚」的驚喜會師，預計將讓彰化成為全台最熱鬧的宗教焦點。

不過，這對於隨香信眾來說也是體力大考驗。尤其是白沙屯媽祖回程僅剩約 3 天時間要從北港趕回苗栗，行程堪稱「超硬」。彰化警方已提前研擬雙倍勤務規畫，提醒想要一次朝聖兩位媽祖的民眾，務必善用 GPS 定位 APP，並做好塞車與徹夜徒步的心理準備。這場 4 月份的宗教嘉年華，勢必讓彰化成為全台最熱鬧的焦點。