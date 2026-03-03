強化搜救犬醫療能量！勝立動物醫院捐專業護木　南市消防局致謝

▲勝立動物醫院捐贈犬用抽吸式護木，提升台南特搜隊搜救犬醫療支援能力，消防局特頒感謝狀致謝。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為提升搜救犬於災害現場執行任務時的醫療與操作支援能力，勝立動物醫院院長侯謙茹慷慨捐贈「HUG-U-VAC Complete Positioner Set」犬用抽吸式護木予台南市消防局特搜隊搜救犬小組，3日由特搜大隊長謝榮仁代表消防局致贈感謝狀，表彰其熱心公益、支持搜救犬健康照護的善行。

消防局表示，本次捐贈的犬用抽吸式護木為專為動物定位與穩定設計的專業設備，透過真空抽吸原理，可依動物體型與姿勢塑形固定，讓搜救犬在檢傷分類、醫療處置、放射影像檢查或專業評估時，獲得安全、舒適且穩定的支撐環境。

該設備可精準固定肢體，提升醫療人員操作便利性與處置效率，並具備多種尺寸定位墊組合，適用不同體型犬隻，同時兼具易清潔、可重複使用等特性，有助於提升整體醫療品質與後續救援任務執行效能。

市長黃偉哲表示，市府一向重視特搜隊裝備充實與專業訓練建置，這次來自民間的善心捐贈，不僅提升搜救犬醫療照護品質，也展現醫療專業與救援體系跨域合作的力量，是完善城市安全網絡的重要拼圖。

消防局長楊宗林指出，搜救犬是特搜隊的重要戰力夥伴，無論地震、山域事故或重大災害救援，都扮演關鍵角色。專業定位裝備的加入，將協助隊員在第一時間更安全、精準地為搜救犬進行醫療處置，進一步強化台南市整體災害應變能量。

一場災害現場的成功救援，背後不只有前線衝鋒的身影，更有完善裝備與專業支援做後盾。守護搜救犬，就是守護城市的希望。