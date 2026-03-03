百年傳承信仰民俗！馬鳴山鎮安宮遶境...吃飯擔凝聚庄頭情感

▲盛典在總統府秘書長潘孟安、雲林縣長張麗善、鎮安宮主委章金樹等貴賓鳴笛聲中，開動吃平安。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境吃飯擔活動今（3）日盛大登場，由東勢鄉媽祖埔與褒忠鄉六塊寮共同主辦，成千上萬民眾在總統府秘書長潘孟安、雲林縣長張麗善、鎮安宮主委章金樹等貴賓鳴笛聲中開動吃平安，場面壯觀熱鬧。

鎮安宮五年千歲遶境祈求合境安寧，吃飯擔賜福平安，是全台重要元宵節宗教活動之一，也是雲林重要文化資產，將持續保存傳承。總統府秘書長潘孟安首次參加，潘孟安受訪表示，「吃飯擔」蘊含著敬天謝地、祈求平安之意，藉由飯擔凝聚地方情感，這樣的百年盛事令人感動，也期盼在五年千歲庇佑下，風調雨順、五穀豐收，全國上下一心，讓雲林、台灣持續平安順遂、繁榮發展。

雲林縣長張麗善指出，馬鳴山鎮安宮遶境、吃飯擔己延續100多年。源自於當時瘟疫肆虐，鎮安宮五年千歲遶境褒忠、東勢兩鄉五股十四庄，祈求疫退散，居民健康平安。五股十四庄居民輪值準備「飯擔」給參與陣頭人員、隨香信徒食用，逐漸擴大給民眾吃飯擔，成為台灣元宵節重要廟慶活動之一。

今年輪值準備飯擔的東勢媽祖埔與褒忠六塊寮兩庄更全庄總動員，準備米糕、羊肉湯、鹹水鴨，甚至烤豬、烤鱷魚等超澎派美食，提供給鄉親吃平安。透過活動看見宗教慈悲大愛，及地方鄉親團結及傳承地方民俗文化的熱情。馬鳴山鎮安宮主委章金樹表示，「吃飯擔」是地方自發延續的傳統習俗，由庄頭準備豐盛餐食與民眾共享，象徵「吃平安、吃祝福」，呈現社區凝聚力與團結精神。

今年活動以「作伙來雙迎」為主題，地點設於東勢媽祖埔聖母宮與褒忠六塊寮泰安宮之間，兩庄攜手設宴迎賓，串聯雙庄信仰場域，現場除平安餐分享外，還安排五年千歲祈福儀式、傳統藝陣及樂團演出、趣味競賽與親子DIY體驗，多元活動讓大小朋友都能參與其中。

章主委說，依馬鳴山鎮安宮傳統，吃飯擔由「五股十四庄」採五股輪值制度，每五年由其中一股承辦。今年輪值的東勢媽祖埔與褒忠鄉六塊寮，由於股內庄頭輪替制度，單一庄頭約十五年才主辦一次，象徵世代承擔與文化傳承的意義，也讓活動更具地方珍貴價值。

