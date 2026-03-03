北港殯儀館新建動土　打造現代化生命園區

▲北港鎮府番公墓殯儀館、禮廳及靈堂新建工動土典禮，由張麗善縣長、北港鎮長蕭美文主持，場面莊嚴隆重。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

北港鎮府番公墓殯儀館、禮廳及靈堂新建工程今（3）日舉行動土典禮，提升殯葬服務品質、優化治喪環境。縣長張麗善表示，此工程讓殯葬園區朝現代化與人本化邁進，讓家屬在治喪期間更安心、更便利，讓鄉親在人生重要時刻享有更完善、便捷且具尊嚴的公共服務。

縣長張麗善表示，慎終追遠是社會重要倫理價值，完善殯葬設施不僅展現城市文明，更體現政府對生命尊重與家屬關懷。隨著人口結構改變及高齡化社會來臨，民眾對治喪環境品質要求日益提升，縣府積極投入經費與資源，協助各鄉鎮市改善殯葬設施與生命園區。



張麗善指出，北港鎮鄰近新港鄉，過去不少鄉親須前往外鄉鎮使用禮儀廳，造成家屬奔波不便。縣府積極鼓勵北港鎮公所規劃興設符合在地需求之禮廳與靈堂設施，歷經多年努力與困難克服，今日終於順利動土，別具意義。



府番公墓殯儀館、禮廳及靈堂新建工程，工程總經費3289萬7千元，其中鎮公所自籌1800萬元，縣府補助1489萬7千元協助公所進行停車場規劃、交通路網改善及周邊綠美化工程，期盼工程如期如質完成，提升整體殯葬服務量能與品質。

▲北港鎮府番公墓殯儀館、禮廳及靈堂新建工程今日舉行動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）