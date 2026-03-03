　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中東旅遊警示升級「1240人滯留海外」　觀光署籲別組團前往

▲▼ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

▲美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

記者李姿慧／台北報導

中東戰火升溫，除伊朗、以色列日前已升級「紅色」旅遊警示燈號外，外交部今天(3日)再擴大橙色燈號旅遊警示區，包括約旦、埃及等都入列，觀光署呼籲旅行業者近期避免組團前往旅遊。據調查，目前仍有46團、1240人仍滯留海外尚未返國，觀光署請旅行社積極處理旅客返台事宜。

美國聯手以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗近日對中東地區多國展開大規模報復，鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議儘速離境，另卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特、沙烏地阿拉伯、巴林、阿曼等6國，於3月1日調整為「橙色」，建議避免前往，今(3)日再將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」，建議避免前往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署也對旅行業者喊話，呼籲近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

針對目前仍在歐洲或中東地區之旅行團，觀光署表示，今調查尚有46團、1,240人尚未返國，其中原本預計經杜拜轉機計有42團、1,144人，旅行社已積極安排搭乘其他航線或搭乘內陸交通工具，包括飛機或火車等至可直飛返台航點，有35團、947人已安排妥當，尚有7團、197人旅行社積極處理中，刻正全力讓旅客順利返台。

另滯留杜拜有4團、96人，觀光署說明，因涉及杜拜機場開放問題，旅行社待機場開放即會安排旅客返台。觀光署已請旅行業者及領隊妥適注意尚未返台旅客安全維護及照料外，同時協請中華民國旅行業品質保障協會給予業者必要之協助。

觀光署表示，鑒於中東安全情勢變化迅速，觀光署並請旅行業者告知國人出國前，務必先至外交部領事事務局「旅外國人動態登錄」網頁或透過該局LINE官方帳號（ID：@boca.tw） 完成出國登錄。

另自由行旅客在歐洲或中東旅遊期間，若遇緊急情況需要協助，可就近撥打我國駐外館處緊急聯絡電話：（當地國際碼）+886-800-085-095；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以利即時提供必要協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台指期夜盤跌破34000點！
快訊／19:52台南規模5「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／19:53發生地震！南部明顯晃動
最新衛星照曝光！美以「空襲伊朗」多處設施被炸爛冒煙
女權倒退嚕！阿富汗變態新法曝光
他每天快走30分鐘「人變了」！　醫認證：非心理作用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩大天后驚喜會師？大甲媽、白沙屯媽預估4/18抵彰化「山海會」　

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、Team Taiwan中華隊加油

快訊／19:52台南楠西區規模5「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／19:52發生地震！南部明顯晃動

中東旅遊警示升級「1240人滯留海外」　觀光署籲別組團前往

台積電發重訊！　第三季「每股現金股利」調整為6.00003573元

大甲媽9天8夜駐駕行程曝！祝壽大典在奉天宮　最後一站清水朝興宮

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

快訊／大甲媽祖4/17晚間10:05起駕　展開9天8日遶境

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

兩大天后驚喜會師？大甲媽、白沙屯媽預估4/18抵彰化「山海會」　

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、Team Taiwan中華隊加油

快訊／19:52台南楠西區規模5「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／19:52發生地震！南部明顯晃動

中東旅遊警示升級「1240人滯留海外」　觀光署籲別組團前往

台積電發重訊！　第三季「每股現金股利」調整為6.00003573元

大甲媽9天8夜駐駕行程曝！祝壽大典在奉天宮　最後一站清水朝興宮

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

快訊／大甲媽祖4/17晚間10:05起駕　展開9天8日遶境

悶！大谷翔平打擊又繳白卷　熱身賽6局上退場、返日5打數無安打

「為她喝彩」啟動　雲林婦女友善月正式登場

孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡

床的世界緊急發重訊　「床墊教父」董事長陳燕飛辭世

快訊／台指期夜盤未止血！失守3萬4關卡

百年傳承信仰民俗！馬鳴山鎮安宮遶境...吃飯擔凝聚庄頭情感

初孟軒有EMT-2讓親戚免被截肢　睦媄談禁忌話題…媽回應讓她嚇到

兩大天后驚喜會師？大甲媽、白沙屯媽預估4/18抵彰化「山海會」　

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、Team Taiwan中華隊加油

南投縣政府人事處長李政憲37年公務生涯謝幕　陳嘉祥接任履新

美珠挑戰中式網紅妝　被超白粉底嚇到：好像鬼XD

生活熱門新聞

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

即／19:52發生地震！南部明顯晃動

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

今挑戰冷氣團！　下波估更強

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

即／大甲媽祖4/17晚間10:05起駕　展開9天8日遶境

快訊／19:52台南楠西區規模5「極淺層地震」　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

隨著美國與伊朗之間的緊張情勢升高，美國政府3日下令，要求駐阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、巴林、伊拉克與約旦的非必要政府人員及其眷屬撤離，並關閉區域內多處外交機構，加強整體安全戒備。

蘭花秀軟實力！台灣女力綻放紐約　台灣性平週3/9登場

蘭花秀軟實力！台灣女力綻放紐約　台灣性平週3/9登場

以軍百架戰機狂轟德黑蘭　空襲伊朗總統府

以軍百架戰機狂轟德黑蘭　空襲伊朗總統府

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

鄭麗文投書《外交事務》：和平是台灣籌碼

鄭麗文投書《外交事務》：和平是台灣籌碼

關鍵字：

中東戰爭伊朗以色列美國旅遊警示燈號外交部觀光署

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面