中東旅遊警示升級「1240人滯留海外」　觀光署籲別組團前往

中東戰火升溫，除伊朗、以色列日前已升級「紅色」旅遊警示燈號外，外交部今天(3日)再擴大橙色燈號旅遊警示區，包括約旦、埃及等都入列，觀光署呼籲旅行業者近期避免組團前往旅遊。據調查，目前仍有46團、1240人仍滯留海外尚未返國，觀光署請旅行社積極處理旅客返台事宜。

美國聯手以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗近日對中東地區多國展開大規模報復，鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議儘速離境，另卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特、沙烏地阿拉伯、巴林、阿曼等6國，於3月1日調整為「橙色」，建議避免前往，今(3)日再將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」，建議避免前往。

觀光署也對旅行業者喊話，呼籲近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

針對目前仍在歐洲或中東地區之旅行團，觀光署表示，今調查尚有46團、1,240人尚未返國，其中原本預計經杜拜轉機計有42團、1,144人，旅行社已積極安排搭乘其他航線或搭乘內陸交通工具，包括飛機或火車等至可直飛返台航點，有35團、947人已安排妥當，尚有7團、197人旅行社積極處理中，刻正全力讓旅客順利返台。

另滯留杜拜有4團、96人，觀光署說明，因涉及杜拜機場開放問題，旅行社待機場開放即會安排旅客返台。觀光署已請旅行業者及領隊妥適注意尚未返台旅客安全維護及照料外，同時協請中華民國旅行業品質保障協會給予業者必要之協助。

觀光署表示，鑒於中東安全情勢變化迅速，觀光署並請旅行業者告知國人出國前，務必先至外交部領事事務局「旅外國人動態登錄」網頁或透過該局LINE官方帳號（ID：@boca.tw） 完成出國登錄。

另自由行旅客在歐洲或中東旅遊期間，若遇緊急情況需要協助，可就近撥打我國駐外館處緊急聯絡電話：（當地國際碼）+886-800-085-095；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以利即時提供必要協助。