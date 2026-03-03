東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

▲雲林縣政府舉辦東京食品展行前記者會，展現拓銷決心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2026年日本東京國際食品展（Foodex Japan 2026）將於3月10日開幕，雲林縣政府邀集縣內10家業者組成雲林良品館共同參展，展現雲林農業的優勢與競爭力，縣府今（3）日辦理行前記者會，縣長張麗善宣布她將率領縣府團隊與多家優秀農企業及團體前往參訪，觀摩國際食品市場趨勢，為雲林良品開拓更多商機。

縣長張麗善表示，今年日本東京國際食品展，雲林良品館共有10個單位參展，將展現雲林農產的多元與高品質。作為台灣的糧倉，縣政府積極推動「雲林良品」品牌，強調農產品的安全、優質與國際競爭力，每一年日本東京食品展是雲林農業大縣必安排行程，這幾年來，雲林良品陸續奠定相當基礎也打開知名度，日本鄉親對雲林良品深具信心。

日本行程不僅是參展，更希望與日本食品業者及世界各國相互交流，爭取高額訂單，並推動農產貿易的深度交流；雲林縣政府積極讓雲林良品與國際接軌，透過日本東京食品展，將雲林最好的農產與加工食品推向國際市場，除了日本外，也進軍韓國、新加坡、馬來西亞，甚至遠到杜拜，將最好雲林良品跟世界分享，進一步提升雲林品牌的全球影響力。



縣府農業處長魏勝德表示，除巴黎食品展、科隆食品展，在亞洲的東京食品展並列世界三大食品展之一，雲林縣準備好了，經由嚴選雲林良品、以團隊形式組成雲林良品館，希望透過此次東京食品展，進一步促成台日企業合作，創造高效益的農產經濟，也期待能夠帶回高額訂單，提升雲林產品的國際競爭力。

魏勝德強調，我們期待這些合作能夠為雲林在地農民和企業帶來實質性的經濟效益，持續協助更多雲林優質農產品前進日本，提升雲林縣的國際知名度，相信業者都磨刀霍霍，準備開拓日本跟亞洲市場，期盼此次東京食品展都能開出長紅業績。

▲「雲林良品館」集結10家業者，共同進軍日本市場。（圖／記者游瓊華翻攝）