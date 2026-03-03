最新衛星照曝光！美以「空襲伊朗」多處設施被炸爛冒煙

▲最新衛星照曝光！伊朗核設施出入口疑似遭2度破壞。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

美國商業衛星Vantor照片最新曝光，美國與以色列發動空襲後，伊朗多處關鍵設施出現明顯受損跡象，這些1日、2日拍攝的照片顯示，伊朗最大的納坦茲地下核濃縮設施群部分建築疑似再度遭到破壞，無人機基地、空軍基地的雷達系統，以及最大領袖哈米尼的住所也受創。

納坦茲地下核設施出入口遭擊

Vantor提供的1、2日影像顯示，納坦茲地下核設施的出入口可能遭受新一波破壞，至少有2至3棟建物受損，其中包括通往地下大廳的人員出入口；該處設有數千台離心機，是伊朗核計畫的核心設施之一。

美國總統川普堅稱，伊朗3處核設施已被「完全剷除」，讓伊朗核計畫幾乎倒退數十年，但伊朗外交部今年一月反駁，設施與設備可以摧毀，但科技知識與政治意志無法用炸彈消滅。

▲無人機基地受損。（圖／路透）



多處戰略設施受損

除納坦茲外，衛星畫面顯示，位於伊朗西部的Choqa Balk-e無人機生產基地、東部接近巴基斯坦邊境的扎赫丹空軍基地雷達系統，以及德黑蘭哈米尼的一處官邸設施皆出現不同程度毀損。

此前，美國中央司令部曾宣布展開「史詩之怒」行動，稱在前兩天內打擊逾1250個目標，目的在削弱伊朗安全架構，並優先處理被認定為立即威脅的據點。

▼阿巴斯港遭到攻擊後的衛星空拍照。

