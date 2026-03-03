「為她喝彩」啟動　雲林婦女友善月正式登場

▲雲林縣政府舉辦婦女友善月啟動記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為響應國際婦女節，同時讓更多民眾瞭解縣府推動的各項婦女權益與服務，雲林縣政府於今（3）日在雲林女創力基地舉辦「雲林縣115婦女友善月為她喝彩啟動記者會」，為今年婦女月活動揭開序幕。

今年婦女友善月以「為她喝彩」為核心，「她」代表不同生命階段、身分與處境的女性，包括職場婦女、家庭照顧者、農村婦女、中高齡婦女、新住民及不利處境婦女等；「喝彩」則寓意看見、尊重與肯定女性在家庭、職場與社會中所展現的力量與貢獻。

副縣長謝淑亞指出，雲林縣有超過31萬名女性縣民，亦是全國少數首長及副首長皆為女性執政的縣市，為持續深化性別平等政策、回應婦女多元需求，透過記者會宣告婦女友善月正式起跑，象徵縣府推動婦女權益與性別平等政策的決心與行動。

社會處長林文志說明，今年友善婦女月辦理系列活動中規劃「女力講座」、「女力市集」、「女性培力課程」、「婦團響應」、「本縣婦女福利服務中心與台灣國家婦女館聯合巡展」、「性別友善場域100+」及「雲林女路走讀導覽」等七個系列主題。



活動的大亮點為兩場「女力講座」，其中一場邀請媚登峰集團莊雅清董事長進行訪談，分享其投入健康產業之創業歷程，從創業初心、品牌建立到經營實踐，呈現女性如何在產業中累積專業、創造價值。另一場次則邀請YouTube人氣影像創作者「江老師」江宇婷女士，從女性生命經驗出發，探討女性在家庭、職場與社會中多元角色的價值，引導大眾重新看見女性在照顧他人之餘，也應肯定自我、持續成長的重要性。

今年增加「雲林女路走讀導覽」活動，藉由結合本縣西螺鎮地景與文史故事，以「漫遊旅行」的方式探索每個她的故事，引導民眾認識雲林女性多元的生命歷程，融入性別觀點與多元尊重，讓女性故事與性別議題走入社區，強化女性社會參與及公共能見度。



社會處表示，婦女友善月不僅是一系列活動的集結，更是縣府持續推動性別平等與婦女支持政策的重要行動，期望讓社會看見女性在不同生命階段與多元角色中所展現的堅韌與力量，也讓婦女在生活、工作與照顧責任之間，獲得更多理解與支持。

▲社會處長林文志說明，「女力講座」將邀請莊雅清分享女性創業歷程。（圖／記者游瓊華翻攝）