政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳勇勝升任財政部次長！高雄零舉借操盤手進中央　李瓊慧接掌財政局

▲陳勇勝升任財政部次長。（圖／翻攝自陳勇勝臉書）

▲陳勇勝升任財政部次長。（圖／翻攝自陳勇勝臉書）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市財政團隊出現重要人事異動。原任高雄市財政局長的陳勇勝，經行政院核定接任財政部政務次長，將於4日正式上任。高雄市政府3日同步發布人事命令，由甫自市府主計處長屆退的李瓊慧接掌財政局，派令4日生效，完成地方財政團隊銜接。

根據規劃，陳勇勝將接替已請辭獲准的前政務次長李慶華職務，總統府日前也已發布人事令。財政部方面暫不舉辦就任典禮，宣誓程序將視後續時程補行。陳勇勝3日已離開高雄北上履新，高雄銀行亦公告其代理董事長請辭自4日起生效。

連5年零舉借　還債250億成績單亮眼

高雄市長陳其邁在市政會議中表示，感謝陳勇勝任內為高雄財政打下穩健基礎。市府指出，陳勇勝任內創下連續5年零舉借紀錄，並累積還債250億元；促參招商總額達2595億元，且於2022、2024、2025年三度榮獲全國招商第一，去年招商金額更突破1100億元，成績備受肯定。

陳勇勝今年56歲，出身財政部賦稅體系，從國稅局稅務員做起，歷任賦稅署主秘、財產稅組組長等職務。2020年8月陳其邁上任後延攬其出任高雄市財政局長，在還債與招商方面表現亮眼。陳其邁表示，相信其赴中央後，能協助賴總統與執政團隊，為台灣整體財經政策帶來實務經驗。

李瓊慧回鍋接掌　強調無縫接軌

接任財政局長的李瓊慧學經歷完整，為成功大學會計系學士、中山大學中山學術研究所碩士，歷任高雄市西區稅捐稽徵處處長、高雄市稅捐稽徵處處長、市府主計處主任秘書、市議會會計室主任、財政局副局長及主計處處長等職，橫跨稅捐、財政與主計體系。

市府指出，財政與主計本為一體，肩負開源節流與建構財政紀律重任。未來包括淨零轉型與綠色金融、亞洲資產管理中心高雄專區、囤房稅與綠色債券等政策，都涉及資金調度與財源規劃。陳其邁期許李瓊慧上任後能立即上手，延續財政穩健基調，確保城市建設與轉型政策持續推進。

快訊／台指期夜盤跌破34000點！
快訊／19:52台南規模5「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／19:53發生地震！南部明顯晃動
最新衛星照曝光！美以「空襲伊朗」多處設施被炸爛冒煙
女權倒退嚕！阿富汗變態新法曝光
他每天快走30分鐘「人變了」！　醫認證：非心理作用

高雄財政陳勇勝李瓊慧人事異動招商成績

