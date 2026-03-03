　
國際

台男海外捷運站失控！半裸翻欄疑輕生　擦地舔手嚇壞路人

▲▼一名30多歲台灣男子在隆市美達花園捷運站突然情緒失控，半裸翻越天橋欄杆，疑似有輕生意圖。（圖／翻攝自中國報）

▲一名30多歲台灣男子在美達花園捷運站突然情緒失控。（圖／翻攝自中國報）

記者董美琪／綜合報導

一名台灣籍男子疑似情緒失控，在馬來西亞吉隆坡一處捷運站內出現失序行徑，不僅當眾脫去上衣、半裸喧鬧，還站上天橋欄杆邊緣，情況一度相當危險，嚇壞現場民眾。所幸警消人員趕抵，在旁人協助下，約1小時後將人安全帶離。

根據《中國報》報導，這起事件發生於今日下午3時29分，地點在美達花園捷運站。根據消防救援部門發言人阿卜杜拉說明，當時一名約30多歲、相信來自台灣的男子站在天橋圍欄外，疑似企圖輕生，同時出現多項異常舉動。

發言人指出，相關單位接獲投報後，立即派出20名消防人員到場處理。期間男子情緒波動大，不願配合勸導，還徒手抹擦地面與牆面，甚至舔舐手掌，舉動令人錯愕。

由於語言不通，現場一度難以溝通，所幸有華裔民眾出面協助翻譯與安撫，協助救援人員掌握狀況。男子期間將手機丟向執法人員，當局嘗試打開裝置並透過視訊聯繫其母親，但他並未明顯回應。此外，他也把一本疑似已過期的台灣護照拋在地上。

發言人補充，整個過程中男子未持有任何攻擊性器具，也未對他人造成直接傷害，僅行為明顯失常。經持續勸說與部署，救援人員於下午4時38分成功將人帶離危險位置，隨後交由警方接手後續處理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

03/01 全台詐欺最新數據

他每天快走30分鐘「人變了」！　醫認證：非心理作用

