地方 地方焦點

童話燈景結合在地品牌　台中燈會展現國際魅力

▲黑沃咖啡客製精品禮盒，成為城市交流伴手禮之一。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲黑沃咖啡客製精品禮盒，成為城市交流伴手禮之一。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「2026中台灣燈會」累計參觀人次已突破612萬，寫下歷史新高紀錄。今年燈會首度與芬蘭經典IP姆明一族合作，以「極光下的姆明谷」為主題，打造宛如北歐童話場景的光影世界。夜幕低垂時，柔和燈色鋪陳草地與步道，巨型角色裝置在燈海間佇立，吸引親子與年輕族群駐足拍照，為台中市增添溫暖節慶氣息。

在這場城市盛會中，台中市政府選用在地品牌黑沃咖啡禮盒作為城市交流伴手禮之一。以精品咖啡為核心的客製化禮盒，被視為展現地方品牌實力與城市形象的一環，也讓來訪貴賓在賞燈之外，透過味蕾認識台中的產業底蘊。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，今年燈會以嚕嚕米為主題，帶來的不只是可愛形象，更是一種溫暖、陪伴與想像力的氛圍，這與咖啡所傳遞的感受不謀而合。她指出，對品牌而言，一份禮盒的價值不僅在外觀設計，更在內容是否能承載情感與故事。精品咖啡從產區選豆、品種篩選、處理法到烘焙曲線設定，再到入口時的香氣層次、酸質表現與尾韻延伸，每個細節都代表專業與態度。

她說，所謂客製，並非僅止於更換外盒，而是回到咖啡本質，思考什麼樣的豆款與風味能傳遞送禮者的心意，什麼樣的設計語言能讓收禮者感受到被重視。唯有內容與設計同樣到位，禮盒才不只是商品，而是能被記住的作品。

林佩霓表示，希望透過精品咖啡的專業，讓燈會所營造的溫暖氛圍不只停留在賞燈當下，而能延續至日常生活與人際互動之中。林佩霓認為，咖啡本身具有溫度，精品則蘊含深度，而客製則讓這份溫度與深度走進人心，未來也將持續以此為方向，讓來自台中的精品咖啡成為代表城市與情感連結的載體。

▲黑沃咖啡客製精品禮盒，成為城市交流伴手禮之一。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林佩霓盼透過精品咖啡的專業，讓燈會所營造的溫暖氛圍不只停留在賞燈當下，而能延續至日常生活與人際互動之中。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

03/01 全台詐欺最新數據

童話燈景結合在地品牌　台中燈會展現國際魅力

關鍵字：

中台灣燈會姆明黑沃咖啡禮盒台中

預測WBC 抽Switch Lite

