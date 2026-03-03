大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團「體感變冬」　全台轉雨

▲2天氣溫大跳水。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

元宵雨映燈，中央氣象署表示，冷空氣報到，氣溫大跳水，今天風寒雨水冷，這兩天同時間的溫度有多達8至11度的差異，明顯轉冷，各地越晚越涼冷，中部以北入夜後氣溫會逐漸降至15至17度，風比較大，體感溫度感受上也比較低；明天（4日）仍受華南雲雨區影響，各地都可能有短暫降雨，上半天降雨較明顯，尤其中南部整日降雨機率高。

氣象署預報，明天白天受華南雲雨區影響，水氣偏多、全台各地易有短暫雨，尤其西半部有局部較大雨勢，入夜之後降雨趨緩，但各地雲量仍偏多，會有短暫雨。另外受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫為14至16度，其他地區17至19度，預估冷空氣強度接近大陸冷氣團，感受濕冷；而白天高溫在中部以北及宜花為19至21度，南部及台東為23、24度，感受仍偏涼。

▲元宵雨映燈。



氣象愛好「台灣颱風論壇」粉絲團分析，未來一周除了春雨不斷以外，東北季風一波波南下，各地氣溫高低震盪，有如雲霄飛車，今、明兩天首波東北季風抵達，強度預計接近冷氣團等級，加上雲雨帶不斷移入，全台陣雨不斷，即便冷空氣不算太強，在濕涼的環境下，涼意仍然特別顯著。北部最低溫有機會接近14至15度，中南部最低也會來到1字頭。

台灣颱風論壇指出，5日（周四）是2波東北季風之間的空檔，北部、東半部時陰時雨濕涼，中南部雨勢則逐漸緩和。6至9日（周五至下周一）第二波東北季風抵達，少了陰雨加成，降溫全憑東北季風自身實力，涼爽的地方，將局限在北部、宜花一帶，雨區也僅限北海岸一帶；中南部則位於背風面，降溫有限，甚至可說是無感，高溫可能往25度以上挑戰，和北台灣將呈現兩個世界。