　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團「體感變冬」　全台轉雨

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲2天氣溫大跳水。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

元宵雨映燈，中央氣象署表示，冷空氣報到，氣溫大跳水，今天風寒雨水冷，這兩天同時間的溫度有多達8至11度的差異，明顯轉冷，各地越晚越涼冷，中部以北入夜後氣溫會逐漸降至15至17度，風比較大，體感溫度感受上也比較低；明天（4日）仍受華南雲雨區影響，各地都可能有短暫降雨，上半天降雨較明顯，尤其中南部整日降雨機率高。

氣象署預報，明天白天受華南雲雨區影響，水氣偏多、全台各地易有短暫雨，尤其西半部有局部較大雨勢，入夜之後降雨趨緩，但各地雲量仍偏多，會有短暫雨。另外受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫為14至16度，其他地區17至19度，預估冷空氣強度接近大陸冷氣團，感受濕冷；而白天高溫在中部以北及宜花為19至21度，南部及台東為23、24度，感受仍偏涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲元宵雨映燈。

氣象愛好「台灣颱風論壇」粉絲團分析，未來一周除了春雨不斷以外，東北季風一波波南下，各地氣溫高低震盪，有如雲霄飛車，今、明兩天首波東北季風抵達，強度預計接近冷氣團等級，加上雲雨帶不斷移入，全台陣雨不斷，即便冷空氣不算太強，在濕涼的環境下，涼意仍然特別顯著。北部最低溫有機會接近14至15度，中南部最低也會來到1字頭。

台灣颱風論壇指出，5日（周四）是2波東北季風之間的空檔，北部、東半部時陰時雨濕涼，中南部雨勢則逐漸緩和。6至9日（周五至下周一）第二波東北季風抵達，少了陰雨加成，降溫全憑東北季風自身實力，涼爽的地方，將局限在北部、宜花一帶，雨區也僅限北海岸一帶；中南部則位於背風面，降溫有限，甚至可說是無感，高溫可能往25度以上挑戰，和北台灣將呈現兩個世界。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐洲國家啟動撤離令　美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊
快訊／道瓊崩跌破千點！美股血流成河　台積電ADR狂瀉5%
張惠妹過元宵被拍　「現身男友新店」炸寒單祈福
大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團「體感變冬」　全台轉雨
伊朗「選領袖大樓」遭空襲炸毀！　接班程序恐斷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別再依賴超級食物！營養師揭「防癌食物核心」：調整餐盤比例

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團「體感變冬」　全台轉雨

快訊／今彩539千萬頭獎一注獨得　獎落這縣市！

台南規模5.0地震「是去年0121餘震」！氣象署：做好防震準備

快訊／文化部長李遠跌倒緊急送醫　左手臂骨折無大礙

太多人擇偶「狂找縫合怪！」　超中肯文被推爆：太誠實了

高鐵因地震「列車暫停途中」　台中至左營間延誤

兩大天后驚喜會師？大甲媽、白沙屯媽預估4/18抵彰化「山海會」　

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、Team Taiwan中華隊加油

快訊／19:52台南楠西區規模5「極淺層地震」　最大震度4級

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

別再依賴超級食物！營養師揭「防癌食物核心」：調整餐盤比例

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團「體感變冬」　全台轉雨

快訊／今彩539千萬頭獎一注獨得　獎落這縣市！

台南規模5.0地震「是去年0121餘震」！氣象署：做好防震準備

快訊／文化部長李遠跌倒緊急送醫　左手臂骨折無大礙

太多人擇偶「狂找縫合怪！」　超中肯文被推爆：太誠實了

高鐵因地震「列車暫停途中」　台中至左營間延誤

兩大天后驚喜會師？大甲媽、白沙屯媽預估4/18抵彰化「山海會」　

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、Team Taiwan中華隊加油

快訊／19:52台南楠西區規模5「極淺層地震」　最大震度4級

八點檔女星戳氣球「揭曉寶寶性別」　夫妻真實表情全被拍

快訊／道瓊崩跌破千點！美股血流成河　台積電ADR狂瀉5%

春節近尾聲　竹山警發放小提燈宣導交通安全

嘉義興安派出所新任所長李治民履新　強化治安交通工作

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

永續深耕榮耀嘉義！　新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」

歐洲國家啟動撤離令　美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊

台灣燈會今開燈　特勤大隊到位拉高維安層級

謝盈萱、陳雪甄帶隊好萊塢取經！　瑪格羅比御用表演教練親自授課

哈米尼接班人還在世？伊朗官媒：最高領袖之子「健康無虞」

【起火墜落畫面曝】戰機在科威特美軍基地附近墜毀！飛行員跳傘逃生

生活熱門新聞

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

即／19:52發生地震！南部明顯晃動

今挑戰冷氣團！　下波估更強

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

快訊／今彩539千萬頭獎一注獨得　獎落這縣市！

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

更多熱門

相關新聞

今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

冷空氣和華南雲雨聯手，今(3日)晚到明晨濕涼，各地有局部短暫雨，局部低溫下探14度，高山有降雪機會，周四各地仍有降雨機率，氣溫逐漸回升，不過周五下半天再有東北季風增強，影響至周日，北東再轉濕涼，下周一、二另一波東北季風接力，將有連兩波降溫

「元宵月全食」今晚登場　氣象署：紅月現身機率不高　

「元宵月全食」今晚登場　氣象署：紅月現身機率不高　

今晚明晨濕冷下探14度　連3天有望追雪

今晚明晨濕冷下探14度　連3天有望追雪

快訊／全台變天　1縣市大雨特報

快訊／全台變天　1縣市大雨特報

今挑戰冷氣團！　下波估更強

今挑戰冷氣團！　下波估更強

關鍵字：

氣象氣象雲大陸冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面