美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

▲美國下令駐阿拉伯聯合大公國等6國非必要政府人員與眷屬撤離。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

隨著美國與伊朗之間的緊張情勢升高，美國政府3日下令，要求駐阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、巴林、伊拉克與約旦的非必要政府人員及其眷屬撤離，並關閉區域內多處外交機構，加強整體安全戒備。

美國駐沙烏地阿拉伯使團在日前遭無人機攻擊後已宣布關閉。美方同時通知身處吉達、利雅德與達蘭的美國公民持續就地避難，避免外出移動。

美國駐科威特大使館表示，館處將關閉至另行通知為止，所有例行與緊急領事服務預約全面取消。

在以色列，美國大使館則指出，目前無法安排撤離行動或直接協助有意離境的美國公民，呼籲在當地的美國人自行規劃安全與撤離方案。

相關措施出台之際，美國、以色列與伊朗之間的衝突正向中東多地擴散。局勢升溫已促使美方強化外交設施維安層級，並限制非必要人員前往軍事基地，以降低潛在風險。

此外，美國國務院也發布區域性旅遊警示，強烈建議身處中東多國的美國公民儘速透過民航航班離境。由於部分國家一度實施領空管制，區域航班運作受到影響，航空公司正逐步調整班次安排。美方呼籲公民密切留意官方資訊與航空公司通知，審慎評估自身安全情勢。

