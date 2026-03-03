　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

▲▼原創《宇宙啦啦隊》開播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲《宇宙啦啦隊》開播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

緯來電視網大型原創女團選秀節目《宇宙啦啦隊》今（3日）盛大舉行開播記者會，正式宣告這場橫跨台、韓，並進軍國際舞台的夢想旅程正式啟航。在眾多參賽女孩中，曾奪得「水蜜桃公主」頭銜、現為福爾摩沙夢想家啦啦隊成員的MOMO（簡筱娟），成為全場焦點。她感性透露，自己在職籃應援三年，沒想到加入節目短短半年，就成功跳上籃球員夢寐求的NBA舞台，心情真是激動又感動。

《宇宙啦啦隊》歷經九個月籌備，從全台800多位報名者中嚴選出28位女孩，不僅遠赴韓國展開一個月的高強度特訓，更由金牌製作人 B2（陳彥銘）操刀，製作規格全面升級，最終28為女孩為Yula、MOMO、玹玹、莓莓、慢慢、Zoey、艾莉兒、靚靚、吳若湄、李麗安、海莉、柔柔、艾琳、方禹心、魚安、LyXi、黛比、魚肉、鹽鹽、妃妃、蓉蓉、紀欣伶、ZX、愛玉、樺樺、叩叩、Tina、祖安娜。

記者會最令人驚喜的莫過於 SUPER JUNIOR 成員銀赫特別來台參與錄製。身為K-POP練習生體系出身的頂尖偶像，銀赫不僅擔任MC，更以前輩身分給予女孩們最高評價，現場更忍不住用中文大讚：「很棒！非常好！」而同為MC兼評審的Energy成員「牛奶」葉乃文則強調，他將重點觀察女孩們的「進步幅度與爆發力」。

▲▼ 《宇宙啦啦隊》開播記者會MC銀赫。（圖／記者黃克翔攝）

▲《宇宙啦啦隊》MC銀赫。（圖／記者黃克翔攝）

女孩們的訓練不只是閉門苦練，更是實戰級的考驗。除了韓國弘大街頭公演、首爾高尺巨蛋應援、台北大巨蛋台日棒球交流賽外，最引人注目的莫過於她們登上了在澳門舉辦的 NBA 熱身賽舞台，為布魯克林籃網（Brooklyn Nets）與鳳凰城太陽（Phoenix Suns）的對決熱力開場。

這場創紀錄的國際首演，對陣中現役夢想家啦啦隊員MOMO而言，意義非凡。MOMO感性表示：「因為我本身是職籃啦啦隊，我跳了三年，NBA是籃球最高殿堂，來這裡半年，我就跳上NBA舞台，真的好感動。這讓我覺得，啦啦隊不只是一個名稱，大家給我們的是很高規格、國際化的舞台。」

記者會上28位女孩合體演出主題曲〈Ready To Shine〉，並與文化部影視局王淑芳局長、緯來電視網鄭佳伶總經理、製作人B2及銀赫共同拉開象徵夢想的氣球禮物盒，高喊「夢想起飛，閃耀宇宙！」

▲▼ 《宇宙啦啦隊》開播記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲《宇宙啦啦隊》開播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

《宇宙啦啦隊》將於3月7日起每週六晚間9點於緯來綜合台首播，晚間11點同步於台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、Netflix上架；3月8日起每週日晚間8點於華視主頻播出，晚間9點於緯來體育台、晚間10點於中華電信Hami Video播映；3月11日起每週三於宇宙啦啦隊YouTube官方頻道播出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

蘭花秀軟實力！台灣女力綻放紐約　台灣性平週3/9登場

杜拜辦事處日接40通求助電話　外交官員曝「不撤僑」原因

內政部：李貞秀去年3月才交註銷大陸戶籍證明　3單位可提當選無效之訴

參選台北市長？　鄭麗君：現在生活關鍵字是「關稅」沒有選舉

拋國防「三支柱嚇阻」　鄭麗文投書《外交事務》：和平是台灣籌碼

綠諷4軍購金額版本「喬不攏」　國民黨怒：民進黨不必自導自演

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

傳將遭公部門提當選無效之訴　李貞秀：不能拿司法當政治鬥爭工具

2026藍白合　柯文哲主張比全民調、曝只交代黃國昌一事

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

蘭花秀軟實力！台灣女力綻放紐約　台灣性平週3/9登場

杜拜辦事處日接40通求助電話　外交官員曝「不撤僑」原因

內政部：李貞秀去年3月才交註銷大陸戶籍證明　3單位可提當選無效之訴

參選台北市長？　鄭麗君：現在生活關鍵字是「關稅」沒有選舉

拋國防「三支柱嚇阻」　鄭麗文投書《外交事務》：和平是台灣籌碼

綠諷4軍購金額版本「喬不攏」　國民黨怒：民進黨不必自導自演

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

傳將遭公部門提當選無效之訴　李貞秀：不能拿司法當政治鬥爭工具

2026藍白合　柯文哲主張比全民調、曝只交代黃國昌一事

冷風夜巡遇迷途老婦　豐里警暖心護送返家

大甲媽9天8夜駐駕行程曝！祝壽大典在奉天宮　最後一站清水朝興宮

捷迅去年EPS6.30元、年增3.51%　今年目標毛利躍升

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

台中客運煞不住！無辜休旅車慘遭「夾擊」　2人送醫

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

政治熱門新聞

快訊／傳王定宇跟名媛傳緋聞惹怒徐國勇　民進黨回應了　

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

王定宇否認婚外情：婚姻去年2月已解除　這不是一件快樂的事情

拒遭矮化！外交部反制南韓電子入境卡標「中國台灣」　建議填寫紙本

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

配偶欄空白！　王定宇證實與名媛朋友關係：都單身成年沒傷害別人

民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

美伊開戰引能源憂慮　龔明鑫：若拖到4月全面煤電是最後手段

北院26日宣判京華城案！柯文哲稱「放鬆心情」　直言判決已無公信力

王定宇超貼心！　跟E級名媛過夜笑稱「選民服務」

快訊／卓榮泰台美關稅專報　男子闖立法院研究大樓被制伏

更多熱門

相關新聞

《宇宙啦啦隊》製作費超支3千萬

《宇宙啦啦隊》製作費超支3千萬

緯來大型原創節目《宇宙啦啦隊》由金牌製作人B2陳彥銘領軍操刀，邀請到SUPER JUNIOR成員銀赫擔任MC，今（3日）盛大舉辦開播記者會，正式宣告這支瞄準國際舞台的全新女團選秀旅程正式啟航。歷經九個月籌備，從全台超過800位報名者中選出28位女孩，遠赴韓國展開為期一個月的高強度特訓。B2透露製作費下重本，完全沒底線，光是籌備、訓練，早已超過預算2、3千萬。

銀赫來台接選秀節目主持棒

銀赫來台接選秀節目主持棒

「銀赫真的很香」宇宙啦啦隊女孩爆他暖心行為

「銀赫真的很香」宇宙啦啦隊女孩爆他暖心行為

台灣「NBA 未來之星邀請賽」4月登場

台灣「NBA 未來之星邀請賽」4月登場

宇宙啦啦隊錄影竟然失火銀赫衝大廳避難

宇宙啦啦隊錄影竟然失火銀赫衝大廳避難

關鍵字：

宇宙啦啦隊女團選秀NBA舞台銀赫助陣緯來電視

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面