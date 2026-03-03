桃園航空城安置住宅元宵團拜　張善政：持續打造宜居新生活圈

▲桃園市長張善政今日出席「桃園市航空城安置住宅元宵團拜」時致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（3）日下午前往出席「桃園市航空城安置住宅元宵團拜」時表示，隨著安置住宅陸續交屋，許多住戶今年首次在新居歡慶新春，格外具有意義。這次活動不僅可凝聚社區情感，也為新社區揭開嶄新篇章，祝福居民在新家園安居樂業、幸福長久。

▲桃園市長張善政今日下午出席「桃園市航空城安置住宅元宵團拜」。（圖／市府新聞處提供）

市府住宅發展及都市更新處說明，市府配合中央航空城開發計畫，住都處協助興建安置住宅，在短短3年完成51棟共1,925戶的安置住宅，總共配售1,411戶，目前已經1,363戶完成驗屋程序，完成交屋1,245戶，交屋率近9成。也協助住戶成立社區管理委員會，目前10處安置基地中，已有8處順利組織管委會，剩下2處街廓社區預計4月底前也會成立管理委員會，確保所有居民入住後管委會可以順利運作，進行公共設施點交，啟動社區公共設施使用。

▲桃園市長張善政在會後發放紅包。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，市府過去三年全力推動航空城安置住宅興建工程，目前已完成逾50棟、近2,000戶住宅，充分展現市府團隊執行效率與建設成果，也象徵航空城整體發展穩健向前。市府積極推動周邊招商與生活機能建設，完善商業與服務設施、吸引企業進駐，提升在地就業機會與產業動能，落實「在地生活、就近就業」。未來市府也將持續優化基礎建設與公共服務，打造安全便利、具發展潛力的宜居環境，讓居民安心扎根、踏實發展。

▲桃園市航空城安置住宅已完成逾50棟、近2,000戶住宅。（圖／市府新聞處提供）

住都處強調，安置住戶們配合政府徵收、搬遷非常辛苦，市府在非常緊迫時間內也全面派工投入安置住宅的興建，感謝住戶們體諒。安置住宅社區有大四房適合一家三代，也有給小家庭型的兩、三房型，坪數從20坪到55坪不等，室內採光、空間都用心思考座向與動線的設計，社區間更有寬敞的人行空間串聯，讓大人、小朋友在戶外空間可以安全行走，促進鄰里之間的互動。