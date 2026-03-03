蘭花秀軟實力！台灣女力綻放紐約　台灣性平週3/9登場

▲外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋（左）及公眾外交協調會執行長蕭光偉（右）展示「2026台灣性別平等週」主視覺。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

第70屆聯合國「婦女地位委員會」大會（The Commission on the Status of Women, CSW）將於3月9日至19日在美國紐約舉行。今年外交部持續與我國NGO合作，於CSW大會期間在紐約舉辦「台灣性別平等週」（Taiwan Gender Equality Week, TGEW）系列活動，向世界展現台灣兼具制度實力與文化韌性的性別平權進展與成果。

外交部表示，今年「台灣性別平等週」重頭戲「台灣女力文化之夜」訂於美東時間3月13日晚間6時（台北時間3月14日上午6時）在我國駐紐約辦事處舉辦，為呼應今年CSW大會優先主題「確保並加強所有女性與女孩訴諸司法的機會」，特別邀請重量級貴賓分享台灣在《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）架構下的司法改革政策進程與制度成果，當晚也安排我國旅美爵士鐵琴手蘇郁涵與台裔女鼓手吳玟葶表演融合台灣元素的爵士樂曲。

活動現場將設置「台灣女力展」，以台灣蘭花為主視覺，透過柔韌、多元而具文化連結的意象，呈現我國在性別平等、司法改革與國際合作上的重要進展。本活動屆時將在外交部YouTube及FB同步直播。

另外，為加強與聯合國社群的連結，外交部和財團法人婦女權益促進發展基金會特別與具有聯合國經濟及社會理事會特殊諮詢地位的世台聯合基金會合作，於美東時間3月12日下午1時在世台聯合基金會紐約總部舉辦「台灣主場論壇」，以「女性的柔韌領導」為主題，聚焦討論女性領導者在推動制度創新、強化治理韌性與促進包容參與上的實務經驗。

▲2026台灣性別平等週主視覺。（圖／外交部提供）

此外，今年我國近40個NGO及地方政府共60多位代表將在CSW大會期間分別舉辦30多場NGO CSW平行會議，向國際社會分享台灣各界推動性別平等的經驗與成果。

外交部表示，今年本專案的一大亮點，是外交部首次在聯合國CSW大會期間在紐約辦理實體文宣，自3月6日起民眾可在紐約街頭的計程車頂、公車站候車亭及地鐵站看版看到以蘭花為意象、印有台灣圖像，搭配「Her Rights, Our Pride」標語的動畫，以期向國際社群傳遞台灣致力推動性別平權的決心，讓3月的紐約不只很「女力」，而且還很「台灣」。

外交部說，鼓勵民間團體協力運用我國性平優勢議題向國際發聲，歡迎各界於活動期間關注外交部Facebook及X等社群平台，以#HerRightsOurPride及#TaiwanEmpoweringWomen進行線上串聯，共同推廣台灣性別平等成就，呼籲全球共同落實性別平等的永續發展目標。

▼外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋。（圖／記者詹詠淇攝）