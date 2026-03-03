　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】宮古島攝影募集！最大獎送亞洲不限航點經濟艙來回機票

▲▼ 宮古島,星宇航空,攝影比賽,17END,旅遊。（圖／星宇航空提供）

圖、文／星宇航空提供

宮古島以湛藍海色與遼闊天際聞名，其中位於下地島機場周邊的「17END」更是攝影愛好者心中的經典拍攝地點。為了讓更多旅人分享心中最動人的島嶼風景，星宇航空特別推出《日夜之間：宮古島攝影募集》活動，以「一日之內，感受多重風貌」為概念，邀請旅人與攝影創作者透過鏡頭，記錄宮古島在日夜交替之間所展現的獨特魅力。

星宇航空自2月起正式將台北－宮古島航線轉為定期航班，並同步開闢台中出發航線。台北航線於冬季班表每週營運2班、夏季班表提升至每週3班；台中航線冬季班表每週2班、夏季則增至每週4班，持續提供多元航班選擇，讓旅客能更彈性地規劃行程。

不同於一般僅限專業器材或單純比拼美照的攝影比賽，《日夜之間：宮古島攝影募集》不限攝影器材，無論是單眼相機、底片相機或手機拍攝，只要是真實旅程中的動人瞬間，都歡迎投稿。活動自3月2日起展開並分階段進行，入圍作品將於6月9日公布，最終得獎名單於6月30日揭曉，邀請旅人於宮古島旅程中以影像記錄飛航、島嶼與旅途中的動人片刻，並分享屬於自己的宮古島故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為鼓勵旅客與攝影創作者踴躍參與，本次活動特別規劃「早鳥限定獎」，凡於活動第一階段完成投稿者，即有機會獲得限量A321neo飛行飄帶鑰匙圈，讓旅程的感動即刻化為收藏。此外，活動亦設立「星宇機迷特別賞」，凡作品中清楚呈現星宇航空飛機畫面者，即有機會獲得A321neo飛機模型。為鼓勵更多旅人與攝影創作者踴躍參與，經評選入圍之優選作品，將選出10位獲得STARLUX沖繩航點杯；活動最終亦將評選出1名最大獎贈送亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張。詳細活動辦法請參考官方網站：https://miyakojima.starlux-airlines.com。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大甲媽9天8夜駐駕行程曝！祝壽大典在奉天宮　最後一站清水朝興宮

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

快訊／大甲媽祖4/17晚間10:05起駕　展開9天8日遶境

【廣編】宮古島攝影募集！最大獎送亞洲不限航點經濟艙來回機票

營運9年倒閉！台灣支付「RE‧X」開放債權申報　用戶3/15前快登記

重訓該選早上還是晚上？日本專家解密「生理時鐘」：下午這時段練最有效

北捷「台北車站」紅線閘門翻新！灰白時髦色調　光膜天花板成質感關鍵

台灣辦事處「1暖舉」　住以色列台人感動爆：比家人還關心我

LIVE／元宵節迎「血月」　錯過再等46年

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

大甲媽9天8夜駐駕行程曝！祝壽大典在奉天宮　最後一站清水朝興宮

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

快訊／大甲媽祖4/17晚間10:05起駕　展開9天8日遶境

【廣編】宮古島攝影募集！最大獎送亞洲不限航點經濟艙來回機票

營運9年倒閉！台灣支付「RE‧X」開放債權申報　用戶3/15前快登記

重訓該選早上還是晚上？日本專家解密「生理時鐘」：下午這時段練最有效

北捷「台北車站」紅線閘門翻新！灰白時髦色調　光膜天花板成質感關鍵

台灣辦事處「1暖舉」　住以色列台人感動爆：比家人還關心我

LIVE／元宵節迎「血月」　錯過再等46年

大甲媽9天8夜駐駕行程曝！祝壽大典在奉天宮　最後一站清水朝興宮

捷迅去年EPS6.30元、年增3.51%　今年目標毛利躍升

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

台中客運煞不住！無辜休旅車慘遭「夾擊」　2人送醫

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

桃園航空城安置住宅元宵團拜　張善政：持續打造宜居新生活圈

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

生活熱門新聞

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

今挑戰冷氣團！　下波估更強

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

「沐薇」驚傳倒閉！240人氣炸申訴　她剛儲5萬秒蒸發

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

更多熱門

相關新聞

即／日本宮古島外海規模5.9地震　近期連震最大

即／日本宮古島外海規模5.9地震　近期連震最大

日本宮古島西北方海域2日晚間發生規模5.9地震，為近期連震中規模最大的一起。根據日媒報導，地震發生在當地時間晚間7時39分，日本氣象廳觀測指出，震央位於宮古島北西沖，震源深度極淺。

台64萬YTR被困歐「航空公司取消班機後失聯」

台64萬YTR被困歐「航空公司取消班機後失聯」

蔡依林妝容+體態升級的5大關鍵

蔡依林妝容+體態升級的5大關鍵

中東戰爭影響擴及2059名旅客　45團仍滯留國外

中東戰爭影響擴及2059名旅客　45團仍滯留國外

飛阿拉伯遇戰爭！台旅客嘆：不知要滯留多久

飛阿拉伯遇戰爭！台旅客嘆：不知要滯留多久

關鍵字：

宮古島星宇航空攝影比賽17END旅遊

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面