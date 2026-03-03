【廣編】宮古島攝影募集！最大獎送亞洲不限航點經濟艙來回機票

圖、文／星宇航空提供

宮古島以湛藍海色與遼闊天際聞名，其中位於下地島機場周邊的「17END」更是攝影愛好者心中的經典拍攝地點。為了讓更多旅人分享心中最動人的島嶼風景，星宇航空特別推出《日夜之間：宮古島攝影募集》活動，以「一日之內，感受多重風貌」為概念，邀請旅人與攝影創作者透過鏡頭，記錄宮古島在日夜交替之間所展現的獨特魅力。

星宇航空自2月起正式將台北－宮古島航線轉為定期航班，並同步開闢台中出發航線。台北航線於冬季班表每週營運2班、夏季班表提升至每週3班；台中航線冬季班表每週2班、夏季則增至每週4班，持續提供多元航班選擇，讓旅客能更彈性地規劃行程。

不同於一般僅限專業器材或單純比拼美照的攝影比賽，《日夜之間：宮古島攝影募集》不限攝影器材，無論是單眼相機、底片相機或手機拍攝，只要是真實旅程中的動人瞬間，都歡迎投稿。活動自3月2日起展開並分階段進行，入圍作品將於6月9日公布，最終得獎名單於6月30日揭曉，邀請旅人於宮古島旅程中以影像記錄飛航、島嶼與旅途中的動人片刻，並分享屬於自己的宮古島故事。

為鼓勵旅客與攝影創作者踴躍參與，本次活動特別規劃「早鳥限定獎」，凡於活動第一階段完成投稿者，即有機會獲得限量A321neo飛行飄帶鑰匙圈，讓旅程的感動即刻化為收藏。此外，活動亦設立「星宇機迷特別賞」，凡作品中清楚呈現星宇航空飛機畫面者，即有機會獲得A321neo飛機模型。為鼓勵更多旅人與攝影創作者踴躍參與，經評選入圍之優選作品，將選出10位獲得STARLUX沖繩航點杯；活動最終亦將評選出1名最大獎贈送亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張。詳細活動辦法請參考官方網站：https://miyakojima.starlux-airlines.com。