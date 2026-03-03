女權倒退嚕！阿富汗變態新法曝光　丈夫「合法毆妻」無罪

▲阿富汗女性曾於2021年9月走上首都喀布爾街頭，呼籲塔利班還給女性應有權利。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

阿富汗最新頒布的刑法公告震驚國際，不僅賦予丈夫「合法毆打」妻子的權利，若在家暴中打傷妻子，最高僅判15天。而且，一旦女性未經丈夫同意回父家，則可能面臨3個月牢獄。與之相比，虐待動物、安排動物打鬥甚至可被判刑5個月。聯合國呼籲阿富汗當局撤銷此惡法，批評其違反性別平等及人權。

根據《美聯社》，阿富汗最高領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）今年1月簽署的《第12號法令》，這份60頁、119條的新刑法，將性別與社會地位不平等正式寫入法律。聯合國人權高級專員圖克（Volker Turk）在日內瓦人權理事會表示，該法令「多項罪刑違反阿富汗國際法律義務」，包括合法化家庭內對婦女與兒童的體罰，並將批評現實領導與政策視為刑事罪。

法令規定，若丈夫施暴造成妻子明顯傷痕，僅判15天監禁，且需妻子向法官舉證；但女性若私自回娘家或親友家停留，則判3個月，親屬若未將她送回丈夫家，也同樣受罰。聯合國婦女署駐阿富汗特使費格森（Susan Ferguson）直言，該法「正式消除男女法律平等」，將丈夫置於妻子之上，限制女性尋求保護與司法救濟的能力。

令人震驚的是，法令對虐待動物的懲罰竟比家暴更嚴厲：安排動物或鳥類互鬥者可判5個月監禁。過去阿富汗流行鬥雞、鬥鷓鴣等娛樂，但自塔利班於2021年掌權後已禁止。

此外，新刑法還依社會階層對相同罪行施加不同刑罰。法令規定，學者與高官僅受法官警告；部落首領與商人警告加法院傳票；「一般民眾」入監；「下層階級」則可體罰，包括最多39鞭。惟謀殺罪與侮辱穆罕默德先知仍為死刑，可因悔過而改判六年監禁（僅侮辱先知適用）。

阿富汗當局過去也曾頒布多項禁令，包括禁止女孩升學超過小學、限制女性就業及規範衣著行為等。但此次公告是政府首次完整頒布刑法，引發國際關注。