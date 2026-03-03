　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈

▲▼ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

▲ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）於當地3日夜間再度針對伊朗首都德黑蘭發動大規模空襲，目標鎖定伊朗政權領導層機構，包括總統府在內多棟建築。軍方證實，約100架戰機投下超過250枚炸彈，轟炸被形容為「恐怖政權最重要且核心的指揮總部」。

目標鎖定伊朗政權核心　戒備最森嚴設施遭襲

根據《以色列時報》，以軍表示，此次空襲鎖定的建築群橫跨德黑蘭市中心多條街道，為伊朗境內戒備最森嚴的設施之一，目標包括總統辦公室、國家最高安全委員會總部、伊朗高層論壇會議場所，以及一處軍官培訓機構。

軍方指出，伊朗領導階層與安全官員經常在此召開會議，並從這裡指揮包括核武計畫在內的各項行動，「策劃摧毀以色列國家的計畫」。

伊朗紅新月會：787人罹難

另一方面，伊朗紅新月會公布的數據顯示，自2月28日美以聯手對伊朗發動攻擊以來，全國已有逾780人喪生。該組織網站聲明指出，「根據現場作業團隊回報，不幸的是已有787名同胞在這些攻擊中罹難」，攻擊範圍涵蓋153座城市、逾500個地點，累計上千起攻擊行動。

《法新社》記者今晨在德黑蘭聽見巨大爆炸聲，伊朗媒體也報導首都西側的卡拉季與中部伊斯法罕均傳出爆炸，但《法新社》尚無法獨立查證紅新月會傷亡數字。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

女權倒退嚕！阿富汗變態新法曝光　丈夫「合法毆妻」無罪

空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈

1張圖賠1.5億！南韓國稅廳害加密貨幣失竊　找回2小時又被盜

成功擊落伊朗飛彈！南韓國產「天弓2型」受矚目　攔截率破9成

中東禁飛衝擊全球！飛歐洲「繞道亞洲」票價漲　經濟艙飆8.6萬賣光

伊朗偷建地下掩體！尼坦雅胡親曝「開打關鍵」：再不打就來不及了

美急撤中東5國非緊急人員！　駐沙烏地阿拉伯、科威特使館關閉

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

受伊朗衝突影響！駐韓美軍薩德飛彈「恐調往中東」　韓憂防空破口

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

女權倒退嚕！阿富汗變態新法曝光　丈夫「合法毆妻」無罪

空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈

1張圖賠1.5億！南韓國稅廳害加密貨幣失竊　找回2小時又被盜

成功擊落伊朗飛彈！南韓國產「天弓2型」受矚目　攔截率破9成

中東禁飛衝擊全球！飛歐洲「繞道亞洲」票價漲　經濟艙飆8.6萬賣光

伊朗偷建地下掩體！尼坦雅胡親曝「開打關鍵」：再不打就來不及了

美急撤中東5國非緊急人員！　駐沙烏地阿拉伯、科威特使館關閉

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

受伊朗衝突影響！駐韓美軍薩德飛彈「恐調往中東」　韓憂防空破口

大甲媽9天8夜駐駕行程曝！祝壽大典在奉天宮　最後一站清水朝興宮

捷迅去年EPS6.30元、年增3.51%　今年目標毛利躍升

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

台中客運煞不住！無辜休旅車慘遭「夾擊」　2人送醫

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

桃園航空城安置住宅元宵團拜　張善政：持續打造宜居新生活圈

【拒否犬上線】柴柴下雨天原地紮營不肯走！反咬牽繩「遛人類」XD

國際熱門新聞

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

伊朗無人機成本僅5萬　波灣國家恐被榨乾

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

美官員證實　美軍向喀拉蚩美領事館示威者開火

發撤離令！　以總理准了地面部隊推進黎巴嫩

伊朗轟炸巴林美軍基地　聲稱摧毀指揮總部

川普放話：美軍彈藥接近無限　可永遠打下去

快訊／美國駐利雅德大使館疑爆炸起火

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

美軍48小時開轟　伊朗戰機、船艦炸毀畫面曝

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」！恐惹毛中國

更多熱門

相關新聞

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

伊朗大規模報復美國與以色列於2月28日發動的空襲行動，中東地區多國受戰火波及並關閉空域，許多國人因此受困當地。外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（3日）說明，駐杜拜辦事處近期平均每日接獲30至40通求助電話，大多詢問航班復飛與改票事宜等。儘管目前暫無全面撤僑規劃，但政府一定是保護僑民為第一優先，外交部已展開「國際護僑行動」，並與友盟國家保持聯繫。

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續多久

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續多久

再不打就來不及！尼坦雅胡：伊朗偷建地下掩體

再不打就來不及！尼坦雅胡：伊朗偷建地下掩體

2026兩會／全球衝突不斷　政協：中國是動蕩世界最穩定力量

2026兩會／全球衝突不斷　政協：中國是動蕩世界最穩定力量

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」！恐惹毛中國

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」！恐惹毛中國

關鍵字：

以色列伊朗空襲德黑蘭戰爭

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面