空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈

▲ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）於當地3日夜間再度針對伊朗首都德黑蘭發動大規模空襲，目標鎖定伊朗政權領導層機構，包括總統府在內多棟建築。軍方證實，約100架戰機投下超過250枚炸彈，轟炸被形容為「恐怖政權最重要且核心的指揮總部」。

目標鎖定伊朗政權核心 戒備最森嚴設施遭襲

根據《以色列時報》，以軍表示，此次空襲鎖定的建築群橫跨德黑蘭市中心多條街道，為伊朗境內戒備最森嚴的設施之一，目標包括總統辦公室、國家最高安全委員會總部、伊朗高層論壇會議場所，以及一處軍官培訓機構。

軍方指出，伊朗領導階層與安全官員經常在此召開會議，並從這裡指揮包括核武計畫在內的各項行動，「策劃摧毀以色列國家的計畫」。

伊朗紅新月會：787人罹難

另一方面，伊朗紅新月會公布的數據顯示，自2月28日美以聯手對伊朗發動攻擊以來，全國已有逾780人喪生。該組織網站聲明指出，「根據現場作業團隊回報，不幸的是已有787名同胞在這些攻擊中罹難」，攻擊範圍涵蓋153座城市、逾500個地點，累計上千起攻擊行動。

《法新社》記者今晨在德黑蘭聽見巨大爆炸聲，伊朗媒體也報導首都西側的卡拉季與中部伊斯法罕均傳出爆炸，但《法新社》尚無法獨立查證紅新月會傷亡數字。