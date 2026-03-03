　
    • 　
>
地方 地方焦點

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

▲警消深夜馳援護送長者就醫 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警消深夜馳援護送長者就醫 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局於2日深夜23時10分許，接獲民眾來電表示「母親在家身體不適，拜託協助前往查看」。家屬雖已勸說母親就醫診療，但她始終表示不願麻煩他人，家屬憂心其身體狀況與安全，遂向警方求助。池上聯合所員警獲報後，立即趕赴現場，並與消防救護人員攜手合作，成功協助長者送醫治療，化解一場深夜健康危機。

據了解，家屬因工作緣故無法時時陪伴照顧，當晚察覺母親身體狀況不佳，擔心發生意外，遂緊急報案，並將住家大門密碼提供救援人員，讓警方得以順利入內查看。員警進入屋內後，發現老婦獨自躺於客廳，神情虛弱，主訴畏寒、腰痠背痛、手腳無力及食慾不振等症狀，身體狀況明顯不適。

然而老婦因長期臥病在床，擔心造成他人困擾，即便身體難受仍一再婉拒就醫，令在場人員十分不捨。考量長者年事已高，若延誤治療恐影響健康，員警隨即通報消防救護人員到場支援。過程中，警方、家屬透過電話及救護人員輪流耐心勸說，以溫和語氣安撫情緒，說明及早就醫的重要性，希望長者安心接受檢查。在眾人齊心溫情勸導下，老婦最終點頭同意送醫，由救護人員完成初步檢傷評估後，隨即送往醫院接受進一步治療。

警方表示，現今不少家庭因工作因素無法全天候陪伴長輩，獨居長者若突感身體不適，往往因不願麻煩他人而延誤就醫時機。所幸此次家屬即時通報，警消迅速到場處置，順利排除危機。

關山警察分局呼籲，家中若有獨居長者，應建立緊急聯絡機制，定期關懷生活與健康狀況；鄰里若發現異常情形，可立即撥打110或119請求協助。警消將持續秉持為民服務精神，守護民眾生命安全，讓社區更加溫暖安心。

03/01 全台詐欺最新數據

371 0 8130 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

