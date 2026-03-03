旅客誤闖沙灘受困　達仁警即時伸援解危機





▲車輛深陷沙地動彈不得，警方伸出援手。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前，達仁分駐所接獲民眾報案，指稱於達仁鄉南田村台26線90公里處旁海灘，有車輛不慎陷入沙地動彈不得，急需警方協助。員警獲報後立即趕赴現場處理，順利協助排除困境，展現為民服務精神。

經了解，林姓男子家住北部，趁休假攜家人至台東旅遊，行經達仁鄉南田村時，被沿途壯麗海景吸引，遂將車輛駛入沙灘，欲近距離欣賞風景。不料沙地鬆軟，車輛越陷越深，多次嘗試仍無法脫困。由於人生地不熟、對當地環境不熟悉，在無計可施之下，只好報警請求協助。

達仁分駐所副所長林茂成與警員林孝儒當時正於附近執行交通稽查勤務，接獲通報後立即前往現場。警方到場評估後發現，車輛陷入過深，僅憑人力難以排除；惟基於為民服務精神，仍積極協助聯繫相關資源，請值班同仁查詢鄰近車廠與拖吊業者聯絡方式，整理清單供林男聯繫。等待拖吊車期間，員警全程在旁陪同關懷，安撫其焦急情緒。所幸在業者協助下，車輛順利脫困，林男對警方即時伸出援手表達由衷感謝。

大武警分局提醒，沙灘地質鬆軟，除非具備適合越野的特殊車種與裝備，否則不建議將車輛駛入沙地，以免發生受困情形。行車途中如遇路況不明或地形不佳，切勿貿然冒險，確保行車與自身安全。