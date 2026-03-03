　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

旅客誤闖沙灘受困　達仁警即時伸援解危機


▲車輛深陷沙地動彈不得，警方伸出援手。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲車輛深陷沙地動彈不得，警方伸出援手。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前，達仁分駐所接獲民眾報案，指稱於達仁鄉南田村台26線90公里處旁海灘，有車輛不慎陷入沙地動彈不得，急需警方協助。員警獲報後立即趕赴現場處理，順利協助排除困境，展現為民服務精神。

經了解，林姓男子家住北部，趁休假攜家人至台東旅遊，行經達仁鄉南田村時，被沿途壯麗海景吸引，遂將車輛駛入沙灘，欲近距離欣賞風景。不料沙地鬆軟，車輛越陷越深，多次嘗試仍無法脫困。由於人生地不熟、對當地環境不熟悉，在無計可施之下，只好報警請求協助。

達仁分駐所副所長林茂成與警員林孝儒當時正於附近執行交通稽查勤務，接獲通報後立即前往現場。警方到場評估後發現，車輛陷入過深，僅憑人力難以排除；惟基於為民服務精神，仍積極協助聯繫相關資源，請值班同仁查詢鄰近車廠與拖吊業者聯絡方式，整理清單供林男聯繫。等待拖吊車期間，員警全程在旁陪同關懷，安撫其焦急情緒。所幸在業者協助下，車輛順利脫困，林男對警方即時伸出援手表達由衷感謝。

大武警分局提醒，沙灘地質鬆軟，除非具備適合越野的特殊車種與裝備，否則不建議將車輛駛入沙地，以免發生受困情形。行車途中如遇路況不明或地形不佳，切勿貿然冒險，確保行車與自身安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

桃園航空城安置住宅元宵團拜　張善政：持續打造宜居新生活圈

旅客誤闖沙灘受困　達仁警即時伸援解危機

國道1號北上319.1公里連環撞　3車事故釀3人輕傷

市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲　張善政：鞏固桃園競爭地位

全台安太歲先驅！佳里昭清宮「掩運」儀式　爭取登錄市定無形文化資產

守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效　勇奪全國第二

小北百貨喝大咖 挺中華　大杯現煮咖啡買一送一

藍營金門縣長黨內初選提名登記　僅陳玉珍完成作業程序

慶元宵！花蓮慈院推薦「大三圓」蔬福上桌　助健康又保護地球

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

桃園航空城安置住宅元宵團拜　張善政：持續打造宜居新生活圈

旅客誤闖沙灘受困　達仁警即時伸援解危機

國道1號北上319.1公里連環撞　3車事故釀3人輕傷

市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲　張善政：鞏固桃園競爭地位

全台安太歲先驅！佳里昭清宮「掩運」儀式　爭取登錄市定無形文化資產

守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效　勇奪全國第二

小北百貨喝大咖 挺中華　大杯現煮咖啡買一送一

藍營金門縣長黨內初選提名登記　僅陳玉珍完成作業程序

慶元宵！花蓮慈院推薦「大三圓」蔬福上桌　助健康又保護地球

大甲媽9天8夜駐駕行程曝！祝壽大典在奉天宮　最後一站清水朝興宮

捷迅去年EPS6.30元、年增3.51%　今年目標毛利躍升

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

台中客運煞不住！無辜休旅車慘遭「夾擊」　2人送醫

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

桃園航空城安置住宅元宵團拜　張善政：持續打造宜居新生活圈

美珠挑戰中式網紅妝　被超白粉底嚇到：好像鬼XD

地方熱門新聞

金門東碇守備隊士官營區身亡

盧秀燕送4盞小提燈　蔣萬安笑「暗示什麼？」

吃湯圓、猜燈謎南消進社區強化防火觀念

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

翁章梁連趕兩廟默禱15秒　求媽祖讓雨停一下

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

桃園市政府推動食品業國際化　拓展日本市場

南投燈會至2／28累計已創2.5億商機

《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓熱蘭遮市集成最夯歷史穿越場

大埔城迎金馬慶元宵活動3日晚間登場

吳俊緯重返一分局任副分局長　續寫嘉義市一分局治安新篇章

教室空氣看得見！台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓赤腳過火祈平安

更多熱門

相關新聞

創舉！肉身邯鄲拿手機自拍震撼瞬間

創舉！肉身邯鄲拿手機自拍震撼瞬間

炮炸邯鄲是台東元宵節的重頭戲，肉身邯鄲身穿紅短褲、頭綁紅巾、手持榕樹枝葉，站上神轎，接受四面八方鞭炮轟炸洗禮，場面震撼、火光四射。

瞬間強風襲擊！台東元宵活動鷹架拱門深夜倒塌

瞬間強風襲擊！台東元宵活動鷹架拱門深夜倒塌

12歲少女泥醉慘遭撿屍　2男重判

12歲少女泥醉慘遭撿屍　2男重判

林業創新與保育深化　新主管攜手邁向新階段

林業創新與保育深化　新主管攜手邁向新階段

球場到舞臺都發光　關山警那帥化身防詐代言人

球場到舞臺都發光　關山警那帥化身防詐代言人

關鍵字：

為民服務警察台東

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面