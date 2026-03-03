　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

營運9年倒閉！台灣支付「RE‧X」開放債權申報　用戶3/15前快登記

台灣行動支付平台RE紅包宣布倒閉，百萬用戶餘額無法提領，官方表示已進入解散與清算程序，用戶可於公告期間申報債權，補償視剩餘資產而定。（翻攝自臉書／RE‧X 點數魔術師）

▲經營9年的台灣支付平台RE·X（RE紅包）近日公告停止營運。（翻攝自臉書／RE‧X 點數魔術師）

圖文／鏡週刊

台灣行動支付市場競爭激烈，LINE Pay、街口支付、台灣Pay及Apple Pay等各家平台服務日益普及。近期，一度備受關注的行動支付平台RE紅包（RE‧X點數魔術師）宣布倒閉，正式停止營運，並進入解散與清算程序。消息一出，立即引發百萬用戶關注，部分用戶更出現「錢領不出來」的災情，引發熱議。

RE紅包為何倒閉？官方公告內容曝光

RE紅包於2017年成立，是台灣首個結合支付、現金回饋、跨平台及跨國點數整合的行動支付平台。官方公告指出，公司經營9年，從最初的創意點子發展成服務千萬用戶與店家的平台，但財務已無法支撐現有營運，因此決定「即日起停止一切現有營運」。

公告同時表示，公司正在積極尋求有實力的企業進行「營業讓與」或「策略性併購」，希望以開放態度尋找接手方，並對造成用戶困擾表達歉意。

RE紅包倒閉後，用戶錢真的領不出來？

消息曝光後，網路上不少用戶反映App內餘額無法提領，災情在PTT、Threads等平台發酵。有用戶表示，「一個月多的營業收入都在裡面，現在登不進去」「手續費雖高，但支持本土企業，結果開工日就倒閉了」「這間我用過好幾次，回饋給的很好 沒想到竟然跟店家抽到10%」

用戶補償與清算流程如何操作？

RE紅包官方回應，系統終止後導致購物金無法使用的問題，用戶可在3月15日前至官方網站填寫「用戶債權申報登記表」。是否能獲得補償及分配比例，將依照公司最終清算結果及相關法律規定決定，補償數額將視剩餘資產而定。

官方同時提醒，用戶務必在公告期間完成申報，以保障申報權益，並關注官方後續公告。

RE紅包倒閉對台灣行動支付市場有何影響？

隨著RE紅包停止營運，台灣行動支付市場再添變數。市場觀察指出，用戶可能轉向LINE Pay、街口支付、台灣Pay等其他平台，加上RE紅包倒閉引發現金提領爭議，也可能影響民眾對中小支付平台的信任。此次事件同時凸顯用戶在使用行動支付時，仍需留意平台財務與資金安全問題。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！

