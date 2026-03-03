　
政治

內政部：李貞秀去年3月才交註銷大陸戶籍證明　3單位可提當選無效之訴

▲▼民眾黨立法院黨團4日召開新會期優先推動法案記者會，六位新遞補委員陳清龍、王安祥、洪毓祥、李貞秀、吳春綢及邱慧洳，兩位留任立委劉書彬、陳昭姿各自提出自身想要推動的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

有媒體報導，民眾黨陸配立委李貞秀因「雙重戶籍」違反兩岸條例9-1條，立委參選資格大有問題，公部門後續將向法院提出當選無效之訴。內政部表示，李貞秀1999年經許可在台定居，2025年3月向海基會繳交註銷大陸戶籍證明，此前未有相關證明；內政部說，依法，選委會、檢察官或其他申請登記不分區立委候選人的政黨，得以當選人為被告，於其任期屆滿前，向管轄法院提起當選無效之訴。

內政部說，李貞秀於1999年經許可在台定居，經本部移民署通知，始於2025年3月向移民署繳附經財團法人海峽交流基金會驗證之註銷中國大陸戶籍證明公證書，完成法令規定之身分轉換程序，此前未曾提出相關證明。至於李貞秀是否符合參選資格，應尊重相關主管機關之權責審認。

內政部表示，依《公職選罷法》第29條規定，經發現候選人資格有不符規定者，當選後依第121條規定提起當選無效之訴；又依第121條規定，選舉委員會、檢察官或其他申請登記不分區立委候選人之政黨，得以當選人為被告，於其任期或規定之日期屆滿前，向管轄法院提起。

針對可能面臨當選無效之訴，李貞秀透過新聞稿回應，相關說法刻意混淆行政程序與法律身分事實，是對法律概念的扭曲解讀。李貞秀說，她於1999年依法取得中華民國戶籍，早在當時就已經放棄大陸戶籍，所有權利行使均依主管機關當時的認定辦理，將補交文件時間解釋為身分重新起算日，根本違背法律常識，難道補申請畢業證書，也是補申請那天才算畢業嗎？

李貞秀表示，補證不是身分重新取得，任何有一點法律概念的人，都不敢用這種方式質疑既存20多年的法律身分與權利行使。對於傳出將提起「當選無效之訴」，她尊重機關提出司法程序的權利、尊重司法，也相信國家的司法制度會依法獨立審理、做出公正判斷。

03/01 全台詐欺最新數據

371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

蘭花秀軟實力！台灣女力綻放紐約　台灣性平週3/9登場

杜拜辦事處日接40通求助電話　外交官員曝「不撤僑」原因

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

相關新聞

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？

各界矚目的李貞秀立委資格案，最新的發展是行政院在其宣誓就職後，仍以「李女士」相稱，而且不提供任何資料，不接受質詢，將來可能還會質疑她的提案、投票合法性，搞不好再次去敲憲法法庭的門。

港媒控劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　民進黨譴責：典型跨國鎮壓

港媒控劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　民進黨譴責：典型跨國鎮壓

內政部千戶婚育宅招租　擴及六都以外

內政部千戶婚育宅招租　擴及六都以外

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

內政部

