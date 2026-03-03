　
    • 　
>
社會焦點

創舉！肉身邯鄲拿手機自拍　記錄勇敢承受砲火洗禮畫面

▲肉身邯鄲勇敢自拍。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲肉身邯鄲勇敢自拍。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

炮炸邯鄲是台東元宵節的重頭戲，肉身邯鄲身穿紅短褲、頭綁紅巾、手持榕樹枝葉，站上神轎，接受四面八方鞭炮轟炸洗禮，場面震撼、火光四射。

不過2日晚間在南京路舉行的一場炮炸邯鄲活動中，出現罕見畫面。首位上場的肉身邯鄲張先生，將傳統手持的榕樹枝葉改為手機，以第一視角方式，全程紀錄自己接受鞭炮洗禮的過程，成為首位以手機自拍方式記錄炮炸邯鄲的參與者。

鞭炮自四面八方猛烈襲來，火花與煙霧瞬間包圍全身，甚至有數次直接擊中臉部，爆炸聲響與震動感透過鏡頭完整呈現，臨場感十足。

張先生表示，這是他第一次擔任肉身邯鄲。由於當時是第一位上轎者，一開始便連續被炸7圈，之後鞭炮手暫停施放。他向廟方表示體力尚可、希望再度上場，於是靈機一動，將榕樹枝葉換成手機，希望紀錄自己勇敢承受炮火洗禮的畫面，為自己留下難得回憶。

他指出，鞭炮初次擊中身體時確實會感到疼痛，但隨著圈數增加，逐漸適應後反而較無明顯感覺。他也笑說，未來若有機會，仍希望再次站上轎子，挑戰更完美的表現。

這場創新舉動，也為傳統炮炸邯鄲儀式增添不同話題與時代感，在保有民俗精神之餘，也展現年輕世代的創意與紀錄方式。

03/01 全台詐欺最新數據

新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

邯鄲自拍台東

