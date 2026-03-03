創舉！肉身邯鄲拿手機自拍　記錄勇敢承受砲火洗禮畫面

▲肉身邯鄲勇敢自拍。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

炮炸邯鄲是台東元宵節的重頭戲，肉身邯鄲身穿紅短褲、頭綁紅巾、手持榕樹枝葉，站上神轎，接受四面八方鞭炮轟炸洗禮，場面震撼、火光四射。

不過2日晚間在南京路舉行的一場炮炸邯鄲活動中，出現罕見畫面。首位上場的肉身邯鄲張先生，將傳統手持的榕樹枝葉改為手機，以第一視角方式，全程紀錄自己接受鞭炮洗禮的過程，成為首位以手機自拍方式記錄炮炸邯鄲的參與者。

鞭炮自四面八方猛烈襲來，火花與煙霧瞬間包圍全身，甚至有數次直接擊中臉部，爆炸聲響與震動感透過鏡頭完整呈現，臨場感十足。

張先生表示，這是他第一次擔任肉身邯鄲。由於當時是第一位上轎者，一開始便連續被炸7圈，之後鞭炮手暫停施放。他向廟方表示體力尚可、希望再度上場，於是靈機一動，將榕樹枝葉換成手機，希望紀錄自己勇敢承受炮火洗禮的畫面，為自己留下難得回憶。

他指出，鞭炮初次擊中身體時確實會感到疼痛，但隨著圈數增加，逐漸適應後反而較無明顯感覺。他也笑說，未來若有機會，仍希望再次站上轎子，挑戰更完美的表現。

這場創新舉動，也為傳統炮炸邯鄲儀式增添不同話題與時代感，在保有民俗精神之餘，也展現年輕世代的創意與紀錄方式。