可憐小杜告犬淒厲哀號！飼主虐打後「離奇消失」　網友集資懸賞

記者唐詠絮／彰化報導

真的太可惡了！彰化市最近爆發一起讓所有愛狗人士都氣炸的虐狗事件，一隻才一歲大的杜告母犬，慘遭飼主用繩子瘋狂抽打，淒厲的哀號聲全被錄下來PO上網，引發眾怒。更離譜的是，這隻狗狗事後竟然上演「消失記」，現在下落不明，焦急的網友甚至集資懸賞3到6萬，發誓「就算死了也要見到屍體」，一定要把牠找出來！

▲小杜告犬遭到飼主虐打遭動防所開罰目前行蹤不明。（圖／網友提供）

▲小杜告犬遭到飼主虐打，目前行蹤不明。（圖／網友提供）

這起事件發生在彰化市埔內街一帶，從網路曝光的畫面中可以清楚看到，飼主毫無憐憫之心，拿著一條繩子不斷地往愛犬身上抽打，狗狗被打得不斷慘叫，聲音聽起來讓人心碎。動保人士將畫面公布後，瞬間在網路上發酵，民眾怒火中燒，痛批飼主行為根本是虐待。

沒想到，就在虐狗事件爆發後，這隻可憐的狗狗竟然就此消失了。飼主向動防所辯稱，2月5日那天，決定要把狗送去給別人養，結果途中行經伸港鄉在清理愛犬大便時，狗狗就脫逃了。

但這個說法顯然不被大家買單，對於狗狗「憑空消失」，愛狗人士更加氣憤，懷疑事情並不單純。為了找回這隻全身白毛、個性溫馴的杜告犬，已經有熱心人士集資懸賞3到6萬元的高額獎金，希望大家幫忙在伸港鄉六股抽水站附近，或是彰化市埔內街一帶，看看有沒有牠的蹤跡。

▲遭飼主虐打的杜告小母狗。（圖／翻攝自網路）

事件延燒後，彰化縣動物防疫所表示，他們從2月6日接獲通報後，就多次派員前往現場訪查，甚至會同家屬從一樓到頂樓全部看過一遍，也檢查了相關車輛，但確實沒有發現犬隻或屍體。同時也調閱了周邊監視器，並比對飼主車輛的行車路線，雖然因為部分設備故障或角度問題，沒有拍到關鍵的上車或跳車畫面。

不過，動防所也強調，雖然狗狗去向成謎，目前沒有足夠證據認定犬隻遭到殺害或棄置，但針對「毆打犬隻」這一部分，事證明確，已經確認違反《動物保護法》，已通知行為人到案說明，並依法進行裁罰，絕對不寬貸。

▲網友集資懸賞。（圖／網友提供）

這起事件也引起彰化市長林世賢的高度關注。他表示，連假期間就不斷接到民眾陳情，他第一時間去了解狀況，並到分局備案。他特別說明，雖然動防所是縣府的單位，市長沒有直接指揮權，但仍會積極追蹤。

林世賢也向動防所表達立場，認為除了行政裁罰外，應該要評估將此案移送司法機關偵辦，才能真正達到警惕效果。他強調，會持續緊盯後續進度，要求主管機關依法嚴辦，給社會一個清楚的交代。