　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參選台北市長？　鄭麗君：現在生活關鍵字是「關稅」沒有選舉

▲王鴻薇3日詢問鄭麗君是否參選台北市長。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲王鴻薇3日詢問鄭麗君是否參選台北市長。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨2026台北市長人選懸而未決，不過行政院副院長鄭麗君呼聲相當高。對此，鄭麗君今（3日）表示，她現在一心希望，在美方後續法律變動中，要為我國國家跟產業爭取、確保最大利益，「這是我現在唯一心中關切事情」，現在生活關鍵字，日日夜夜就是關稅兩個字，「沒有其他，選舉兩個字」。

行政院長卓榮泰3日率內閣相關官員赴立法院就台美關稅談判結果進行專案報告並備質詢。國民黨立委王鴻薇質詢時詢問鄭麗君，現在政壇盛傳妳是台北市長候選人熱門人選，但現在看起來台美對等貿易協定（ART）跟備忘錄（MOU），或美國改採1974年貿易法第122條，並搭配第232條款、第301條款啟動調查，時間起碼半年以上，所以這些都沒有底定前，會不會去選舉？

鄭麗君表示，她現在一心希望，在美方後續法律變動中，要為我國國家利益、產業利益爭取、確保最大利益，「這是我現在唯一心中關切事情」，現在生活關鍵字，日日夜夜就是關稅兩個字，「沒有其他，選舉兩個字」，這也是每個委員提醒她要努力的目標，也是她身為國家談判代表最優先要做事情，就是在後續變動中，為國家產業爭取最大利益。

卓榮泰則反問王鴻薇，委員不用擔心，他們會把談判工作做好，聽起來委員好像是很怕副院長去選舉？王鴻薇回應，「沒有！不是！」因為今天談台美關稅，且現在有很多變數。鄭麗君表示，過去10個月，她們都是在變數中去爭取到結果，後續就會用這樣態度跟方式面對。

王鴻薇說，她理解的是，副院長說會把整個台美關稅談判，包括貿易協定、MOU底定後才會有其他打算？鄭麗君表示，她心中沒有這個問題，為什麼她要回答這個問題？她現在心中目標就是要鞏固我國談判結果。卓榮泰則說，副院長是率領談判團隊的代表之一，國家會用政府力量，把所有談判事情做到最好，保證國家、產業最大利益，選舉事情是另外一回事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

蘭花秀軟實力！台灣女力綻放紐約　台灣性平週3/9登場

杜拜辦事處日接40通求助電話　外交官員曝「不撤僑」原因

內政部：李貞秀去年3月才交註銷大陸戶籍證明　3單位可提當選無效之訴

參選台北市長？　鄭麗君：現在生活關鍵字是「關稅」沒有選舉

拋國防「三支柱嚇阻」　鄭麗文投書《外交事務》：和平是台灣籌碼

綠諷4軍購金額版本「喬不攏」　國民黨怒：民進黨不必自導自演

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

傳將遭公部門提當選無效之訴　李貞秀：不能拿司法當政治鬥爭工具

2026藍白合　柯文哲主張比全民調、曝只交代黃國昌一事

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

蘭花秀軟實力！台灣女力綻放紐約　台灣性平週3/9登場

杜拜辦事處日接40通求助電話　外交官員曝「不撤僑」原因

內政部：李貞秀去年3月才交註銷大陸戶籍證明　3單位可提當選無效之訴

參選台北市長？　鄭麗君：現在生活關鍵字是「關稅」沒有選舉

拋國防「三支柱嚇阻」　鄭麗文投書《外交事務》：和平是台灣籌碼

綠諷4軍購金額版本「喬不攏」　國民黨怒：民進黨不必自導自演

他翻照打臉王定宇稱「不穿競選背心」　去年更曾穿背心陪賴清德跑行程

傳將遭公部門提當選無效之訴　李貞秀：不能拿司法當政治鬥爭工具

2026藍白合　柯文哲主張比全民調、曝只交代黃國昌一事

捷迅去年EPS6.30元、年增3.51%　今年目標毛利躍升

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

台中客運煞不住！無辜休旅車慘遭「夾擊」　2人送醫

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

桃園航空城安置住宅元宵團拜　張善政：持續打造宜居新生活圈

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤

政治熱門新聞

快訊／傳王定宇跟名媛傳緋聞惹怒徐國勇　民進黨回應了　

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

王定宇否認婚外情：婚姻去年2月已解除　這不是一件快樂的事情

拒遭矮化！外交部反制南韓電子入境卡標「中國台灣」　建議填寫紙本

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

配偶欄空白！　王定宇證實與名媛朋友關係：都單身成年沒傷害別人

民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

美伊開戰引能源憂慮　龔明鑫：若拖到4月全面煤電是最後手段

北院26日宣判京華城案！柯文哲稱「放鬆心情」　直言判決已無公信力

王定宇超貼心！　跟E級名媛過夜笑稱「選民服務」

快訊／卓榮泰台美關稅專報　男子闖立法院研究大樓被制伏

更多熱門

相關新聞

美車零關稅恐重創國產車　政院：評估調整非美系零組件關稅

美車零關稅恐重創國產車　政院：評估調整非美系零組件關稅

立法院今（3日）進行台美關稅談判結果及其影響專案報告質詢，立委黃健豪針對台美貿易談判後，美國進口車零關稅對國內車市的衝擊提出質疑。黃健豪指出，2025年台灣汽車掛牌數與產值雙雙衰退，民眾普遍觀望車價調整，要求政府釐清貨物稅減免及國產車競爭力配套措施。行政院及經濟部回應表示，將評估調整非美系關鍵零組件進口關稅，並全力確保台美貿易協議（ART）在美方法律變動下的優惠待遇。

快訊／卓榮泰台美關稅專報　男子闖立法院研究大樓被制伏

快訊／卓榮泰台美關稅專報　男子闖立法院研究大樓被制伏

民進黨無人能戰蔣萬安？　趙少康酸爆了

民進黨無人能戰蔣萬安？　趙少康酸爆了

趙少康：鄭習會共識要達北京不武才成功

趙少康：鄭習會共識要達北京不武才成功

「金門需要了解民瘼的領導者」　陳玉珍明將獲國民黨提名參選縣長

「金門需要了解民瘼的領導者」　陳玉珍明將獲國民黨提名參選縣長

關鍵字：

鄭麗君王鴻薇關稅台北市長2026卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面