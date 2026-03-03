參選台北市長？　鄭麗君：現在生活關鍵字是「關稅」沒有選舉

▲王鴻薇3日詢問鄭麗君是否參選台北市長。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨2026台北市長人選懸而未決，不過行政院副院長鄭麗君呼聲相當高。對此，鄭麗君今（3日）表示，她現在一心希望，在美方後續法律變動中，要為我國國家跟產業爭取、確保最大利益，「這是我現在唯一心中關切事情」，現在生活關鍵字，日日夜夜就是關稅兩個字，「沒有其他，選舉兩個字」。

行政院長卓榮泰3日率內閣相關官員赴立法院就台美關稅談判結果進行專案報告並備質詢。國民黨立委王鴻薇質詢時詢問鄭麗君，現在政壇盛傳妳是台北市長候選人熱門人選，但現在看起來台美對等貿易協定（ART）跟備忘錄（MOU），或美國改採1974年貿易法第122條，並搭配第232條款、第301條款啟動調查，時間起碼半年以上，所以這些都沒有底定前，會不會去選舉？

鄭麗君表示，她現在一心希望，在美方後續法律變動中，要為我國國家利益、產業利益爭取、確保最大利益，「這是我現在唯一心中關切事情」，現在生活關鍵字，日日夜夜就是關稅兩個字，「沒有其他，選舉兩個字」，這也是每個委員提醒她要努力的目標，也是她身為國家談判代表最優先要做事情，就是在後續變動中，為國家產業爭取最大利益。

卓榮泰則反問王鴻薇，委員不用擔心，他們會把談判工作做好，聽起來委員好像是很怕副院長去選舉？王鴻薇回應，「沒有！不是！」因為今天談台美關稅，且現在有很多變數。鄭麗君表示，過去10個月，她們都是在變數中去爭取到結果，後續就會用這樣態度跟方式面對。

王鴻薇說，她理解的是，副院長說會把整個台美關稅談判，包括貿易協定、MOU底定後才會有其他打算？鄭麗君表示，她心中沒有這個問題，為什麼她要回答這個問題？她現在心中目標就是要鞏固我國談判結果。卓榮泰則說，副院長是率領談判團隊的代表之一，國家會用政府力量，把所有談判事情做到最好，保證國家、產業最大利益，選舉事情是另外一回事。