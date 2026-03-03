　
社會 社會焦點 保障人權

凱基金子公司副理勾結詐團！淪車手私登同事電腦　吞3.1億追不回

▲▼ 凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

▲凱基金控子公司「中華開發公司」的葉姓女副理，與詐團合作盜領3.1億餘元，遭到起訴。（圖／凱基金提供）

記者劉昌松、黃資真／新北報導

凱基金控子公司中華開發資本葉姓女副理，涉嫌與詐欺集團假檢警共謀，偷登入同事的網銀帳戶，盜領公司共計美金1018萬9460元（約新台幣3億1300萬餘元）至境外帳戶，遭檢警拘提到案並羈押禁見，2月28日全案偵查偵結，新北地檢署依違反組織犯罪防制條例、背信、竊盜、偽造文書、妨害秘密、洗錢等多項罪名起訴葉女。

新北地檢署指出，中華開發公司為凱基金控間接持有100%股份之子公司，中華受任負責由關係企業擔任投資顧問之3檔基金，提供交割管理結算服務，及管理基金在凱基商業銀行開設之3個銀行帳戶，對上開銀行帳戶有交割管理權限。中華開發公司可透過操作凱基銀行之企業金融網路銀行系統管理系爭基金銀行帳戶資金收付作業。葉女自2024年5月至2025年11月3日止，擔任中華開發公司之行政處投資作業管理組副理，負責結算交割經辦業務。

葉女於2025年8月某日，加入以暱稱賽亞人為首之假檢警詐欺犯罪組織集團，明知該行為分擔將製造資金移動記錄軌跡之斷點，足以掩飾資金來源及去向，仍基於參與犯罪組織之犯意，擔任轉匯車手。

女副理成詐團轉匯車手　趁同事出國犯案

2025年9月某日，葉女在辦公室趁朱姓同事不注意之際，持手機偷拍同事掌管中華開發公司企業金融網帳戶帳號密碼及金鑰密碼、偷錄她的公司電腦開機密碼，又在同年10月22日再次偷錄同事電腦新開機密碼，趁她自10月28日起出國不在公司期間，葉女從其電腦螢幕後方收納盒裡，竊得金鑰載具，插到電腦上再輸入開機密碼。

▲▼ 新北地檢署 。（資料照／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署於2月28日偵結，起訴葉姓女副理，向法院從重求刑7年。（圖／資料照）

竊錄同事帳戶帳密　3.1億轉境外帳戶秒空

開機後葉女將偷拍到的帳戶帳密登入公司企業金融網帳戶，輸入金鑰密碼，放行其申請未經授權匯款交易19筆，共計美金1,018萬9,460元（約新臺幣3億1,300 萬餘元）至假檢警詐欺集團指定之境外印尼帳戶（17個不同戶名之18個帳戶），並拍照上開放行結果電腦螢幕畫面給詐欺集團成員查看，上開印尼帳戶旋即遭不知名人士提領一空或再輾轉匯款，不知流向，造成該公司損失3.1億餘元。

中華公司高層得知此事後，旋即提出告訴，並由內政部警政署刑事警察局報請本署指派企業犯罪專組王涂芝檢察官指揮偵辦，於2025年11月10日前往葉女住處、公司辦公室搜索，並拘提葉女到案，訊問後任期犯嫌重大，且有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

3.1億迄今追不回　新北檢起訴求重刑

檢方認為，葉女身為中華開發公司副理，乃金融專業經理人，掌握社會大眾交付之鉅額資金，理應嚴守相關規範，竟違背職務圖不法利益，與假檢警詐欺集團勾結，造成公司鉅額損失，迄今尚未追回，將公司資產充作其私人金庫，資金風險損失全盤轉嫁予廣大投資人承擔，嚴重破壞社會經濟秩序、金融安全及影響金融企業之正常發展，所犯情節重大，依違反組織犯罪防制條例、刑法背信罪、以不正指令輸入電腦，製作財產權之變更紀錄而使第三人得他人財產、竊盜、行使偽造準私文書、妨害秘密、妨害電腦使用、無故變更他人電磁紀錄及違反洗錢防制法等多項罪刑起訴，並請求法官從重處7年以上有期徒刑，以示懲戒。至於面交陳姓車手已羈押禁見偵辦中、暱稱賽亞人者已簽分追查中。

03/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

凱基金子公司副理勾結詐團！淪車手私登同事電腦　吞3.1億追不回

【直落命中】美軍：開戰24小時內　已打擊伊朗逾1000個目標

關鍵字：

凱基金控中華開發資本盜領詐騙集團起訴洗錢

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

