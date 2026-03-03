　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷「台北車站」紅線閘門翻新！灰白時髦色調　光膜天花板成質感關鍵

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲北捷「台北車站」紅線閘門翻新！灰白時髦色調，光膜天花板成質感關鍵 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

當一座車站不再只是交通節點，而成為城市美學的延伸，設計的語言就必須被重新定義。捷運台北車站歷經改造並啟用一段時間後，逐漸展現出截然不同的氣場。不再昏暗擁擠，而是以清爽灰白色調與柔和光線，為每日數十萬人次的通勤節奏，鋪陳出更從容的城市表情。

這場空間翻新由台北捷運公司主導，從動線、指標到燈光層次全面重整。整體空間同步轉向明亮的灰白色系，展現現代都會感，線條簡潔、色調節制，視覺語彙乾淨俐落。氛圍上讓人聯想到重新改造後的捷運中山站，同樣呈現清爽通透的城市質地。不過兩者在燈光細節上仍有所區隔。雖然皆採用光膜天花板打造均質面光源，中山站以帶有網格紋理的設計增添層次感；台北車站則選擇更純粹的全白面處理，讓光線在天花板上平滑延展，視覺更為簡潔統一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／台北捷運公司）

▲ 北捷台北車站的空間翻新由台北捷運公司主導，從動線、指標到燈光層次全面重整 。（圖／台北捷運公司）

光，成為質感的核心

改造中最關鍵的一筆，是大面積運用「光膜天花板」。這項技術源自商業空間的燈箱概念，進化為現代室內面光源照明系統。其原理是將LED燈條隱藏於高透光軟膜之後，透過膜材均勻散光，形成無暗角、無燈珠亮點的「面」狀光源。

不同於傳統點狀燈具直射式照明，光膜（燈）天花板更像是一扇隱形天窗；光線從整片天花緩緩漫出，柔和、均質，卻依舊明亮。長時間仰視也不刺眼，對於高流量轉乘空間而言，是兼顧機能與舒適度的解方。

室內設計師褚世宇（田田設計）分析，光膜燈本質上是一種「散光貼膜」概念，透過特殊PVC軟膜將燈管光源平均化，使光質更加穩定柔順。「好的設計不只在於硬體配置與動線規劃，光線的層次堆疊與質感，才是營造高級感的關鍵。」

在成本上，光膜天花板通常包含材料與施工費，每平方公尺約新台幣1,400至3,500元以上，視面積、品牌與造型複雜度而定。雖然單價不低，但其可大面積延展、壽命約5至6年，在公共建設與商業場域中屬於高質感且耐用的選項。

▲▼ 。（圖／台北捷運公司）

▲整體設計展現現代都會感，線條簡潔、色調節制，視覺語彙乾淨俐落 。（圖／台北捷運公司）

灰白調性，讓城市慢下來

除了燈光，整體空間色調也轉向明亮灰白系統。圓弧燈罩圍繞閘口與服務區，柔化了原本生硬的結構線條，讓視覺重心更集中。服務設施與商業空間則收納至通道兩側，使主要動線更加寬敞清晰。

通勤族孫小姐表示，以前在紅線轉乘時常覺得壓迫又昏暗，「現在變得比較明亮，動線也清楚很多，看起來滿有質感。」宋先生則分享，出差轉乘高鐵時明顯感受到差異，「光線很亮，但不會刺眼，整體感覺舒服很多。」

當公共空間開始重視光的質地與層次，而不僅僅是亮度，城市的日常也隨之升級。台北車站的轉變，或許正是現代都市設計的一種宣言，真正高級的質感，不在張揚，而在細節中悄然堆疊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

【廣編】宮古島攝影募集！最大獎送亞洲不限航點經濟艙來回機票

營運9年倒閉！台灣支付「RE‧X」開放債權申報　用戶3/15前快登記

重訓該選早上還是晚上？日本專家解密「生理時鐘」：下午這時段練最有效

北捷「台北車站」紅線閘門翻新！灰白時髦色調　光膜天花板成質感關鍵

台灣辦事處「1暖舉」　住以色列台人感動爆：比家人還關心我

LIVE／元宵節迎「血月」　錯過再等46年

宜蘭奕順軒乳酪餅出包！10元大塑膠膜吃進嘴　同批產品勒令下架

今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

【廣編】宮古島攝影募集！最大獎送亞洲不限航點經濟艙來回機票

營運9年倒閉！台灣支付「RE‧X」開放債權申報　用戶3/15前快登記

重訓該選早上還是晚上？日本專家解密「生理時鐘」：下午這時段練最有效

北捷「台北車站」紅線閘門翻新！灰白時髦色調　光膜天花板成質感關鍵

台灣辦事處「1暖舉」　住以色列台人感動爆：比家人還關心我

LIVE／元宵節迎「血月」　錯過再等46年

宜蘭奕順軒乳酪餅出包！10元大塑膠膜吃進嘴　同批產品勒令下架

今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

捷迅去年EPS6.30元、年增3.51%　今年目標毛利躍升

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

台中客運煞不住！無辜休旅車慘遭「夾擊」　2人送醫

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

桃園航空城安置住宅元宵團拜　張善政：持續打造宜居新生活圈

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

【房東阿姨太狠了】違法三不曲你遇過嗎？要啥沒啥...看完血壓飆高XD

生活熱門新聞

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

今挑戰冷氣團！　下波估更強

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

「沐薇」驚傳倒閉！240人氣炸申訴　她剛儲5萬秒蒸發

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

更多熱門

相關新聞

媽媽「打小孩手心」被男攻擊　律師曝看法

媽媽「打小孩手心」被男攻擊　律師曝看法

台北捷運近日發生一起暴力事件，一名母親因兩歲女兒摔毀手機而打手心管教，豈料卻遭陌生男子以母親打小孩為由，毆打頭部，導致臉部挫傷及視力模糊。對此，律師蘇家宏探討父母懲戒權界線與路人介入的正當性，並分享自身教養觀念。貼文曝光後，引起討論。

第19屆東森樂齡四健會益智競賽

第19屆東森樂齡四健會益智競賽

恐嚇松山線持刀殺人！警方鎖定惡作劇男身分曝光

恐嚇松山線持刀殺人！警方鎖定惡作劇男身分曝光

北車持刀男趴趴走畫面曝　辯「忘記為什麼要拿刀」

北車持刀男趴趴走畫面曝　辯「忘記為什麼要拿刀」

抓到了！北車傳男子「持10cm刀」遊蕩　訊後恐嚇罪送辦

抓到了！北車傳男子「持10cm刀」遊蕩　訊後恐嚇罪送辦

關鍵字：

台北車站改造台北捷運捷運台北車站台北車站光膜天花板面光源設計公共空間設計城市美學室內設計灰白空間設計商業空間照明台北交通樞紐轉乘空間優化都市設計光膜燈價格公共建設升級捷運動線規劃高級感設計LED面光源台北捷運公司

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面