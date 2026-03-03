▲北捷「台北車站」紅線閘門翻新！灰白時髦色調，光膜天花板成質感關鍵 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

當一座車站不再只是交通節點，而成為城市美學的延伸，設計的語言就必須被重新定義。捷運台北車站歷經改造並啟用一段時間後，逐漸展現出截然不同的氣場。不再昏暗擁擠，而是以清爽灰白色調與柔和光線，為每日數十萬人次的通勤節奏，鋪陳出更從容的城市表情。

這場空間翻新由台北捷運公司主導，從動線、指標到燈光層次全面重整。整體空間同步轉向明亮的灰白色系，展現現代都會感，線條簡潔、色調節制，視覺語彙乾淨俐落。氛圍上讓人聯想到重新改造後的捷運中山站，同樣呈現清爽通透的城市質地。不過兩者在燈光細節上仍有所區隔。雖然皆採用光膜天花板打造均質面光源，中山站以帶有網格紋理的設計增添層次感；台北車站則選擇更純粹的全白面處理，讓光線在天花板上平滑延展，視覺更為簡潔統一。

▲ 北捷台北車站的空間翻新由台北捷運公司主導，從動線、指標到燈光層次全面重整 。（圖／台北捷運公司）

光，成為質感的核心

改造中最關鍵的一筆，是大面積運用「光膜天花板」。這項技術源自商業空間的燈箱概念，進化為現代室內面光源照明系統。其原理是將LED燈條隱藏於高透光軟膜之後，透過膜材均勻散光，形成無暗角、無燈珠亮點的「面」狀光源。

不同於傳統點狀燈具直射式照明，光膜（燈）天花板更像是一扇隱形天窗；光線從整片天花緩緩漫出，柔和、均質，卻依舊明亮。長時間仰視也不刺眼，對於高流量轉乘空間而言，是兼顧機能與舒適度的解方。

室內設計師褚世宇（田田設計）分析，光膜燈本質上是一種「散光貼膜」概念，透過特殊PVC軟膜將燈管光源平均化，使光質更加穩定柔順。「好的設計不只在於硬體配置與動線規劃，光線的層次堆疊與質感，才是營造高級感的關鍵。」

在成本上，光膜天花板通常包含材料與施工費，每平方公尺約新台幣1,400至3,500元以上，視面積、品牌與造型複雜度而定。雖然單價不低，但其可大面積延展、壽命約5至6年，在公共建設與商業場域中屬於高質感且耐用的選項。

▲整體設計展現現代都會感，線條簡潔、色調節制，視覺語彙乾淨俐落 。（圖／台北捷運公司）

灰白調性，讓城市慢下來

除了燈光，整體空間色調也轉向明亮灰白系統。圓弧燈罩圍繞閘口與服務區，柔化了原本生硬的結構線條，讓視覺重心更集中。服務設施與商業空間則收納至通道兩側，使主要動線更加寬敞清晰。

通勤族孫小姐表示，以前在紅線轉乘時常覺得壓迫又昏暗，「現在變得比較明亮，動線也清楚很多，看起來滿有質感。」宋先生則分享，出差轉乘高鐵時明顯感受到差異，「光線很亮，但不會刺眼，整體感覺舒服很多。」

當公共空間開始重視光的質地與層次，而不僅僅是亮度，城市的日常也隨之升級。台北車站的轉變，或許正是現代都市設計的一種宣言，真正高級的質感，不在張揚，而在細節中悄然堆疊。