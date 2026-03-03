中東禁飛衝擊全球！飛歐洲「繞道亞洲」票價漲　經濟艙飆8.6萬賣光

▲ 中東危機打亂航空交通，圖為印度英蒂拉．甘地國際機場旅客觀看航班資訊顯示系統。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與以色列聯手開轟伊朗，導致中東主要航空樞紐關閉，歐亞航線機票價格應聲飆漲，多條熱門航線機位已連續數日售罄。全球最繁忙的國際機場杜拜平時每天處理上千架次航班，3日已是連續第4天關閉，重創澳洲飛往歐洲等熱門航線運能，原先由阿聯酋航空（Emirates）及卡達航空（Qatar Airways）主導。

求助專線暴增75% 旅客改訂亞洲樞紐轉機

根據《路透》，澳洲飛行中心旅遊集團（Flight Centre Travel Group）全球總經理史塔克（Andrew Stark）透露，危機爆發以來，門市和緊急求助專線來電量暴增75%，團隊全天候協助受影響旅客，「澳洲人展現韌性，已改訂經中國、新加坡等亞洲樞紐，或透過休士頓等北美城市轉機前往英國和歐洲。」

中東全面禁飛 衝擊航空業獲利

亞太航空協會（AAPA）會長梅農（Subhas Menon）說明，「整個中東地區目前禁飛，這對部分航空公司來說代價高昂。若歐洲航線只能以高成本營運，航空業獲利將受衝擊，最終犧牲的是航網連結性。」

提供歐亞直飛航班的業者繞道高加索經阿富汗北飛，或取道埃及、沙烏地、阿曼南飛，但飛行時間和油耗增加，油價飆漲之際推升成本，長期來看恐導致票價上漲。

亞洲航空短期受惠 機位稀少票價飆高

香港國泰航空（Cathay Pacific Airways）、新加坡航空（Singapore Airlines）、土耳其航空（Turkish Airlines）等提供直飛或替代樞紐的業者短期可望受惠，《路透》查詢多家航空官網顯示，亞洲飛倫敦航線近期機位稀少且票價高昂。

國泰飛倫敦經濟艙3月11日前全數售罄，當日單程最低21158港幣（約8.6萬台幣），月底才降至5054港幣（約2萬台幣）。中國飛英國航線票價也遠超越正常水準，北京飛倫敦經濟艙通常不到1萬人民幣（約4.6萬台幣），但中國國際航空4日唯一選項為商務艙，單程高達50490人民幣（約23萬台幣）。