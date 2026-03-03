　
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／全球衝突不斷　政協：中國是動盪世界最穩定力量

▲▼大陸全國政協十四屆四次會議副秘書長兼新聞發言人 劉結一。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國政協十四屆四次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

美伊衝突升溫之際，大陸兩會即將召開。大陸全國政協十四屆四次會議明（4）日登場，副秘書長兼新聞發言人劉結一今日於會前記者會上表示，國際形勢變亂交織，中國致力建設持久和平的世界，始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量。

關於對外議題，劉結一表示，當今世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出。中國身體力行，堅持高舉構建人類命運共同體旗幟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，推進高質量共建「一帶一路」，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

劉結一續指，中國致力建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。中國堅持推動高質量發展和擴大高水準對外開放，既發展自身又造福世界，始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量。

在政協對外交往方面，劉結一表示，政協主席會議成員率團訪問十多個亞非拉國家，政協接待十餘批外國朋友訪華，深化同民間友好人士、知名智庫專家等對話交流。

劉結一強調，政協同各國朋友圍繞世界局勢演進、深化互利共贏、加強文明互鑑、凝聚合作共識等重要問題深入探討，就經濟社會發展五年規劃編制、生態環保、脫貧減貧、婦女發展等分享經驗。

他稱，在交流交往中，大家共同深化了對人類前途命運的思考，認為解決當今世界難題要有遠見和擔當，中國提出的重要理念和方案，為各國攜手建設更加美好的世界提供了理念指引、注入了強勁動力。

劉結一最後稱，政協將繼續加強同各國朋友溝通聯繫，傳遞理念力量，匯聚合作共識，助力共建人類命運共同體。

▼大陸兩會即將召開，圖為北京人民大會堂。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸兩會即將召開，圖為北京人民大會堂。（圖／記者陳冠宇攝）

03/01 全台詐欺最新數據

371 0 8130 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架

2026兩會／全球衝突不斷　政協：中國是動盪世界最穩定力量

2026兩會／海南全島封關　政協：開放大門只會越開越大

IAEA未發現伊朗核武計畫　陸外交部：伊核問題要回到政治外交解決軌道

傳施壓伊朗不可封鎖荷姆茲海峽　陸：各方都有責任確保能源供應暢通

美以襲擊波及伊朗世遺　「戈勒斯坦宮」受損　800家博物館關閉

改善網路沉迷現象　陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

2026兩會／政協明開幕　王滬寧將作報告、會期7天

全球能源與供應鏈面臨挑戰　陸學者：世界需協力避免「荷姆茲時刻」

解放軍預備役「常態化」有效證件曝　從後備力量躍升「重要組成」

中常駐聯合國代表：強烈譴責一切把兒童作為攻擊目標的行為

以軍百架戰機狂轟德黑蘭　空襲伊朗總統府

以軍百架戰機狂轟德黑蘭　空襲伊朗總統府

以色列國防軍（IDF）於當地3日夜間再度針對伊朗首都德黑蘭發動大規模空襲，目標鎖定伊朗政權領導層機構，包括總統府在內多棟建築。軍方證實，約100架戰機投下超過250枚炸彈，轟炸被形容為「恐怖政權最重要且核心的指揮總部」。

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續多久

川普對伊朗先制攻擊的多重考量　難預測這場戰爭將持續多久

再不打就來不及！尼坦雅胡：伊朗偷建地下掩體

再不打就來不及！尼坦雅胡：伊朗偷建地下掩體

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」！恐惹毛中國

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」！恐惹毛中國

關鍵字：

兩會政協劉結一伊朗中國

讀者迴響

