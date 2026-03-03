2026兩會／全球衝突不斷　政協：中國是動盪世界最穩定力量

▲大陸全國政協十四屆四次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

美伊衝突升溫之際，大陸兩會即將召開。大陸全國政協十四屆四次會議明（4）日登場，副秘書長兼新聞發言人劉結一今日於會前記者會上表示，國際形勢變亂交織，中國致力建設持久和平的世界，始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量。

關於對外議題，劉結一表示，當今世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出。中國身體力行，堅持高舉構建人類命運共同體旗幟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，推進高質量共建「一帶一路」，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

劉結一續指，中國致力建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。中國堅持推動高質量發展和擴大高水準對外開放，既發展自身又造福世界，始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量。

在政協對外交往方面，劉結一表示，政協主席會議成員率團訪問十多個亞非拉國家，政協接待十餘批外國朋友訪華，深化同民間友好人士、知名智庫專家等對話交流。

劉結一強調，政協同各國朋友圍繞世界局勢演進、深化互利共贏、加強文明互鑑、凝聚合作共識等重要問題深入探討，就經濟社會發展五年規劃編制、生態環保、脫貧減貧、婦女發展等分享經驗。

他稱，在交流交往中，大家共同深化了對人類前途命運的思考，認為解決當今世界難題要有遠見和擔當，中國提出的重要理念和方案，為各國攜手建設更加美好的世界提供了理念指引、注入了強勁動力。

劉結一最後稱，政協將繼續加強同各國朋友溝通聯繫，傳遞理念力量，匯聚合作共識，助力共建人類命運共同體。

▼大陸兩會即將召開，圖為北京人民大會堂。（圖／記者陳冠宇攝）