國際

伊朗偷建地下掩體！尼坦雅胡親曝「開打關鍵」：再不打就來不及了

▲▼以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／路透社）

▲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）透露選在現在攻打伊朗的關鍵原因 。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

以色列總理納坦雅胡1日接受《福斯新聞》專訪時親自說明選在此時攻擊伊朗的原因。他透露，伊朗正在興建新的核武設施與地下掩體，若不立即採取行動，這些設施將在數月內變得「無法攻擊」，屆時伊朗不僅能威脅以色列，甚至可能對美國構成威脅或藉此勒索美國，因此必須把握時機發動攻擊。他也強調，這場戰爭「可能需要一段時間」，但絕不會演變成曠日費時的無止境衝突。

伊朗秘密打造核武防禦網

納坦雅胡在節目中指出，伊朗已經開始建造新的地點與地下掩體，目的是讓其彈道飛彈計畫和原子彈計畫在幾個月內變得「免疫」，也就是無法被攻擊。他強調，如果現在不採取行動，未來就沒有機會了，屆時伊朗可能會瞄準美國、勒索美國，或威脅以色列及中間所有國家，因此必須立刻行動。

美以聯手空襲擊斃哈米尼

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗展開大規模攻擊行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼。伊朗隨即展開報復，不僅對以色列發動攻擊，更鎖定美軍駐中東基地發射飛彈。川普起初預估這場戰爭將持續4至5周，但隨後表示可能會更久。不過納坦雅胡否認衝突會像過去中東戰爭一樣長期化，他說這場戰爭可能速戰速決，或許會花上一些時間，但不會拖延數年之久。

核設施是否受損各方說法不一

伊朗核武計畫是以色列與美國此次攻擊的主要理由之一，雙方指控伊朗已經非常接近製造核彈的能力。然而國際原子能總署署長葛羅西2日表示，目前沒有跡象顯示伊朗的核設施在這波攻擊中受損或遭到打擊。

川普也在談話中表明，此次行動是為了防止伊朗發展核武，同時遏止其遠程彈道飛彈計畫，儘管伊朗一向否認有意發展核武。

以總理看見中東和平契機

納坦雅胡認為，這場戰爭是促成中東長久和平的機會，包括改善以色列與沙烏地阿拉伯之間的關係。當被問及是否看到區域持久和平的可能性時，他給出肯定答案。

 
03/01 全台詐欺最新數據

新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架

以色列伊朗核武中東戰爭納坦雅胡

