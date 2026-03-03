今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

▲華南雲雨及東北季風影響，各地濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣和華南雲雨聯手，今(3日)晚到明晨濕涼，各地有局部短暫雨，局部低溫下探14度，高山有降雪機會，周四各地仍有降雨機率，氣溫逐漸回升，不過周五下半天再有東北季風增強，影響至周日，北東再轉濕涼，下周一、二另一波東北季風接力，將有連兩波降溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天仍受華南雲雨區影響，各地濕涼、有局部短暫雨；周四東北季風減弱，氣溫逐漸回升，水氣偏多，桃園以北、東半部、恆春半島、其他山區有局部短暫雨，平地也有零星降雨，全台都有降雨機會。

後續將有兩波東北季風接力，黃恩鴻指出，周五下半天將有另一波東北季風影響，持續至周日，其中周五水氣多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，周五除迎風面降雨外，溫度也會逐漸轉涼，降溫以北台灣為主，周六、周日冷空氣影響，北台灣天氣涼，其他地區則是早晚涼、白天舒適溫暖，雨區將會縮小，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區降雨零星。

下周一、下周二再有一波東北季風增強，黃恩鴻指出，桃園以北、東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度趨勢方面，黃恩鴻說明，今晚到明晨較冷，中部以北、宜蘭低溫約14到16度，南部、花東17到19度，白天因濕涼，高溫回升不多，中部以北、宜花約19到21度，南部、台東22度到24度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周四持續回溫，不過黃恩鴻提醒，周五下半天又有東北季風增強，周六、周日溫度下降，北台灣低溫約15度，中南部日夜溫差大，白天可見陽光，下周一、下周二再有一波降溫。

此外，黃恩鴻指出，周四之前，3500公尺以上高山有零星降雪機會。