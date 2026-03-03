杜拜辦事處日接40通求助電話　外交官員曝「不撤僑」原因

▲外交部亞西及非洲司副司長陳詠博。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

伊朗大規模報復美國與以色列於2月28日發動的空襲行動，中東地區多國受戰火波及並關閉空域，許多國人因此受困當地。外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（3日）說明，駐杜拜辦事處近期平均每日接獲30至40通求助電話，大多詢問航班復飛與改票事宜等。儘管目前暫無全面撤僑規劃，但政府一定是保護僑民為第一優先，外交部已展開「國際護僑行動」，並與友盟國家保持聯繫。

我國駐以色列代表處於當地時間3月2日上午協助2名滯留以國且有意離境的國人搭乘專車，經以國及約旦中部陸路邊關安抵約旦，並由我國駐約旦代表處接續提供後續前往第三國或待情勢緩和後返以等協助。我國駐以色列代表處將持續提供有意離境的國人相關必要協助。

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（3日）下午補充，駐以色列代表處在3月1日接獲2名台灣人求助離境的需求後，安排車輛於當地時間2日上午6時許與2名國人會合離開以色列，並於當地時間上午10時許抵達約旦海關，交由台灣駐約旦代表處接應與安置。

有關中國駐以色列使館通知中國公民登記撤離，範圍包括台胞證，陳詠博認為，中國常利用類似機會撰寫文宣進行統戰，但實際上根本沒做，「我們是做實事的」。

針對國人求助情況，陳詠博說明，我國在中東地區駐館陸續接獲國人、國內旅行社或導遊等求助電話，由於阿拉伯聯合大公國有2個國際航線（阿聯酋航空、阿堤哈德航空）直飛台灣，國人經常到當地旅遊，或轉機至第三地，因此以位在阿拉伯聯合大公國的駐杜拜辦事處接到最多電話，初步統計每天約30至40通。

陳詠博說，其次則是駐沙烏地阿拉伯代表處（兼轄卡達），因為有國人常搭乘的卡達航空，2月28日累計至今，共接到約20至30通電話，其餘駐處也接到零星國人求助電話，內容包括飛機什麼時候飛、領空什麼時候開放、可不可以幫忙訂機票、改機票等。

至於我國為何暫無撤僑規劃，陳詠博指出，撤僑客觀標準是發生全面性戰爭、國家全面淪陷，沒有地方避難，政府會統一宣布撤離資訊並開放民眾報名，但並非強制性，協助個案國民並非撤僑範圍。

陳詠博強調，政府一定是保護僑民為第一優先，目前政府展開「國際護僑行動」，相關行政協助包括交通工具安排、路線規劃、情勢掌握、各外館協作情況和旅館安排等，都有做相關整體了解，而撤僑是該架構下的其中一個可能方案。他也提到，目前杜拜機場已陸續恢復「有限數量」航班，預料能舒緩滯留人潮。

陳詠博指出，各駐館處都有緊急應變計畫，並在衝突爆發後就已啟動相關計畫，也與友盟國家、醫院和航空公司等管道窗口維持聯繫，外交部會做各種滾動式調整因應，現階段建議民眾遵循當地政府指引「不外出、就地避難」較為安全，並與駐館保持密切聯繫，若有進一步動作才能及時聯絡。