快訊／台中建國市場氣爆3人送醫　鐵捲門炸成波浪狀現場慘況曝

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市知名建國市場下午驚傳氣爆意外，現場威力強大，導致多處攤位受損、現場滿目瘡痍。有攤商透露，下午攤商陸續休息，有聞到瓦斯味，沒多久就發生氣爆。現場造成3人受到輕傷，所幸都無大礙，皆預防性送醫，粗估有16攤毀損，其中又以一攤豬肉攤最嚴重，攤位內有兩桶20公斤桶裝瓦斯，消防到場也緊急協助關閉瓦斯桶。

▲建國市場下午傳出氣爆，現場鐵捲門被炸成波浪狀。（圖／記者許權毅攝，下同）



台中市消防局於今日３點多接獲報案，指稱建國市場內發生氣爆，氣爆瞬間威力巨大，波及周邊直徑約10多公尺的攤位，威力之大不僅將鐵捲門震至嚴重變形，連攤商作業檯面與層架也被直接掀翻，橫躺在走道中央。

現場攤商透露，事發前曾聞到濃厚的瓦斯味，隨後就發生劇烈爆炸。消防人員抵達現場時已無火煙，初步研判起火原因疑似為兩桶瓦斯鋼瓶洩漏所致，消防人員在第一時間緊急關閉該洩漏鋼瓶，防止事態擴大。

▲消防人緊急將攤位內鋼瓶拖出，協助關緊開關。（圖／記者許權毅攝）

目前消防人員已在事故現場拉起黃色封鎖線，全面禁止人員靠近，並持續在場警戒，以確保環境安全無虞。詳細氣爆原因及後續損失，仍待火調人員進一步調查釐清。