市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲　張善政：鞏固桃園競爭地位

▲桃園市長張善政今日上午率市府團隊前往永聯物流智慧倉儲參訪。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（3）日上午率市府團隊參訪永聯物流開發公司旗下的楊梅OMEGA2智慧物流園區，實地了解園區在智慧倉儲、自動化技術上創新成果。張善政表示，市府正積極推動「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」，桃園智慧產業實力已獲國際肯定，盼透過產官學研資源整合，鞏固桃園在亞太智慧物流版圖的競爭地位。

▲桃園市府團隊參訪永聯物流智慧倉儲設施。（圖／市府經發局提供）

張善政指出，永聯物流開發為全台規模最大的物流地產開發商，提供智慧物流基礎設施及共享倉儲解決方案。永聯物流開發長期深耕桃園，累計投資智慧物流基礎設施近新台幣300億元。今天參訪楊梅區建置全台灣最大智慧倉儲 OMEGA2，投資金額高達96億元；同區另開發OMEGA3智慧物流園區，預計今年第1季啟用，另位於大溪區開發OMEGA4冷鏈自動化物流園區，投資金額約75億元，預計於今年第4季啟用，永聯以實際投資行動深化在桃園物流產業佈局，持續打造智慧物流新標竿。

永聯物流開發執行長張建泰說，根據經濟部統計處資料，台灣2024年台灣實體零售業與電子商務總零售產值高達4.8兆元，面對零售業集中共配與電商物流的蓬勃成長，傳統存儲型倉儲已不足以應付市場對速度與彈性的需求。為此，永聯推出新一代轉運型物流基礎設施O-LINK，以「非存儲性、共享化」為核心理念，協助零售與電商業者在統一場域內完成供應鏈運作。透過越庫作業、智慧出入庫及自動分揀技術，大幅縮短庫存週轉時間，更能降低倉儲成本，實現永續與高效並行的物流目標。

▲桃園市長張善政與市府團隊聽取業者說明智慧倉儲各項設施與創新物流設計理念。（圖／市府經發局提供）

張善政肯定永聯物流開發在智慧化與永續化發展上的成果，認為桃園市作為全國工業產值第一的城市，將持續以「智慧產業鏈結」為主軸，結合市府既有的企業輔導與資源機制，協助企業導入智慧製造、低碳運輸及再生能源應用。未來，市府持續積極推廣「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」，結合工研院、資策會及智慧產業學院能量，持續整合產官學研力量，推動綠色轉型與產業升級，引領桃園邁向智慧、永續、創新的城市典範。

▲桃園市長張善政與市府團隊與永聯物流開發執行長張建泰會後合影。（圖／市府經發局提供）

經發局強調，日前舉行「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」的首次會員大會上，透過產官學研合作機制，促進經驗交流與技術分享，聚焦智慧倉儲、自動化運輸、冷鏈管理及永續轉型等議題，凝聚產業共識與合作能量，推動桃園物流產業邁向智慧化與永續化。未來聯盟亦將共同研議並解決用地、人才、技術及營運模式等關鍵課題，協助物流產業突破發展瓶頸，強化整體競爭力，展現桃園作為智慧物流領航城市的實力。