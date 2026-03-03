傳將遭公部門提當選無效之訴　李貞秀：不能拿司法當政治鬥爭工具

▲民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨立委李貞秀至今仍未提出放棄中國大陸籍證明，且又出現雙重戶籍疑慮，連立委參選資格都大有問題，傳出公部門將向法院提出當選無效之訴。對此，李貞秀今（3日）回應，她於1999年依法取得中華民國戶籍，早在當時就已經放棄大陸戶籍，所有權利行使均依主管機關當時的認定辦理；她尊重司法，也相信國家的司法制度會依法獨立審理，但行政機關不能拿司法當作政治鬥爭的工具，透過政治操作推翻人民的選擇，不要再愚弄、看不起選民的智慧。

《自由時報》報導，李貞秀仍未放棄中華人民共和國籍，在立法院擔任「黑牌」立委，公部門後續將向法院提出當選無效之訴。報導也引述匿名官員說法寫道，李貞秀是2025年3月把註銷中國戶籍證明拿回來，此前不管是移民署或海基會都沒有她繳回的紀錄，顯然2004年《兩岸條例》修正後，「舊中配」依法須在6個月內繳回除籍證明，把註銷中國戶籍的證明拿回來才算完成轉換身分的所有程序，但李完全沒做，既然李具有雙重身分，依法就不能行使在台灣的權利，例如選舉。

針對將面臨當選無效之訴，李貞秀透過新聞稿回應，相關說法刻意混淆行政程序與法律身分事實，是對法律概念的扭曲解讀。李貞秀說，她於1999年依法取得中華民國戶籍，早在當時就已經放棄大陸戶籍，所有權利行使均依主管機關當時的認定辦理，將補交文件時間解釋為身分重新起算日，根本違背法律常識，難道補申請畢業證書，也是補申請那天才算畢業嗎？

李貞秀表示，補證不是身分重新取得，任何有一點法律概念的人，都不敢用這種方式質疑既存20多年的法律身分與權利行使。對於傳出將提起「當選無效之訴」，她尊重機關提出司法程序的權利、尊重司法，也相信國家的司法制度會依法獨立審理、做出公正判斷。

但李貞秀也說，「行政機關不能拿司法當作政治鬥爭的工具，在司法尚未作出裁判前，透過匿名放話、預設違法立場、甚至以『雙重身分』進行政治定性，若制度需要修正，可以公開討論；若法律有爭議，可以交由司法釐清。但不應在選舉完成、公告當選後，透過政治操作推翻人民的選擇。不要再愚弄、看不起選民的智慧」。