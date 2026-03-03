　
地方 地方焦點

全台安太歲先驅！佳里昭清宮「掩運」儀式　爭取登錄市定無形文化資產

▲佳里昭清宮育善堂元宵舉行「掩運」安太歲儀式，已持續53年未曾中斷。（記者林東良攝，下同）

▲佳里昭清宮育善堂元宵舉行「掩運」安太歲儀式，已持續53年未曾中斷。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區佳里昭清宮育善堂每年農曆正月15日元宵節舉行「集體安太歲（掩運）儀式」，至今已連續53年未曾中斷。廟方近期正式提報，爭取登錄為台南市定民俗類無形文化資產，盼為台灣宮廟集體安太歲發展史留下重要篇章。

元宵節當天上午9時，台南市文化資產管理處處長陳思瑀會同文資委員黃文博、謝國興、戴文鋒、吳建昇到場訪查與審議。由主委陳林金節全程陪同，委員除觀察儀式流程，也深入了解其歷史背景、科儀架構、參與社群及傳承情形，展現市府對地方信仰文化保存的重視。

▲佳里昭清宮育善堂元宵舉行「掩運」安太歲儀式，已持續53年未曾中斷。（記者林東良攝，下同）

主委陳林金節表示，現今全台各地宮廟普遍提供安太歲服務，已成為重要歲時信仰活動。但昭清宮早在民國62年（1973年）重建後，即建立制度化的集體安太歲儀式，包含符籙形式、〈呈值年太歲星君〉疏文、〈掩運文疏〉文本結構，以及年度法會與送太歲流程，皆依恩主公聖示建制，並非移植他處鸞堂系統經懺，而是發展出具在地特色的科儀體系。

其中最具代表性的，正是俗稱「掩運」的儀式核心。信眾除登記姓名與生辰外，尚需提供手指甲、腳趾甲與頭髮等象徵物，透過科儀轉化流年不順，祈求平安順遂。廟方指出，這種完整且制度化的集體安太歲模式，在台灣發展史上具先驅地位，且連續53年不中斷，展現高度歷史延續性與社群凝聚力。

▲佳里昭清宮育善堂元宵舉行「掩運」安太歲儀式，已持續53年未曾中斷。（記者林東良攝，下同）

陳林金節強調，「掩運」不只是形式，更是地方信仰長期累積的智慧結晶。若順利登錄為台南市定民俗類無形文化資產，將成為具代表性的鸞堂型民俗文化，也為台灣集體安太歲的發展史，補上一段更早且制度成熟的關鍵篇章。

文化保存，不只是記錄過去，更是讓傳統在當代被看見、被理解。昭清宮53年的堅持，正讓一項歲時儀式，從地方信仰走向文化資產的新定位。

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

